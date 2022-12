Le redoux devrait limiter les skieurs bas-laurentiens cette fin de semaine

La direction du Parc du Mont-Comi de Saint-Donat, qui a lancé officiellement sa saison la semaine passée, a pris la décision de fermer la station en raison des conditions météorologiques. Elle a préféré suspendre ses activités dans le but de conserver la qualité des conditions de neige.

Si les conditions météorologiques le permettent, le Mont-Comi devrait rouvrir dimanche.

Du côté du Parc du Mont-Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, on prévoit inaugurer la saison samedi malgré les conditions pluvieuses. La station annonce que deux pistes seront ouvertes.

En ski de fond, les gestionnaires du centre de ski du Bic avaient ouvert les pistes quelques jours en novembre, mais ont suspendu l'entretien des sentiers jusqu'au retour de conditions convenables.

À Rivière-du-Loup, l'ouverture de la piste de ski de fond n'est pas pour bientôt puisqu'elle se situe en milieu boisé et que l'accumulation de neige est insuffisante.

Encore un peu de patience aussi pour la glace

Le service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup précise que les patinoires extérieures seront ouvertes quand les conditions propices seront réunies. Celles-ci exigent un minimum de trois jours consécutifs à - 10 degrés ou moins, de jour comme de nuit, et sans prévisions de temps doux trois jours après l'arrosage de la surface glacée, selon la Ville.

À la Ville de Rimouski, on ne prévoit pas l'accès aux infrastructures sportives hivernales avant quelques semaines. L’ouverture du pavillon du parc Beauséjour pour le prêt d’équipements de ski de fond est planifiée pour la mi-décembre.

Selon le météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, le temps changeant est loin d'être idéal pour établir une bonne base de glace pour les patinoires .

Mais il a de quoi rassurer les patineurs. Selon lui, la deuxième semaine de décembre devrait réunir de meilleures conditions hivernales. On s’enligne pour avoir des températures sous les normales de saison, donc propices à fabriquer de la glace , résume-t-il.

Prudence avant de poser un pied sur un lac

Malgré le retour des températures froides au Bas-Saint-Laurent, les citoyens doivent demeurer méfiants avant de s'aventurer sur les lacs. Guilaine Denis, porte-parole de la Société de sauvetage, explique que la succession de gel et de dégel peut altérer la solidité de la surface glacée.

La Société de sauvetage du Canada recommande de prêter attention à l'épaisseur de la glace, ainsi qu'à sa couleur, avant de s'aventurer sur un lac gelé (archives). Photo : Shutterstock/JCholod

Elle recommande notamment de porter attention à l’épaisseur de la glace. Si l'on veut juste aller marcher [dessus], il faut que ça ait au moins sept centimètres d’épaisseur. Pour tout ce qui est pêche, on parle de dix centimètres d’épaisseur. Et quand on veut faire de la motoneige ou du quatre roues, c’est douze centimètres minimum , détaille Guilaine Denis

La Société de sauvetage invite aussi la population à être attentive à la couleur de la glace avant d'y poser pied. Certains plans d'eau donnent l'impression d'être glacés sans que ce ne soit nécessairement le cas.

Si la glace est blanche, c’est le signe qu'elle est très mince, explique Guilaine Denis. Si elle est transparente, presque noire, ça signifie qu’elle est de bonne épaisseur . La glace bleue est habituellement la plus résistante.

Selon la Société de sauvetage du Canada, une victime sur quinze d'incidents mortels associés à l’eau meurt en traversant une surface de glace dangereuse.

D’après les informations de Louis Lessard