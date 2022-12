Des intervenants en itinérance craignent le pire cet hiver à Edmonton

Cinq cents colis d’approvisionnement seront distribués cette nuit-là par le groupe de bénévoles Water Warriors. Un baume temporaire face à la gravité de la situation pour les personnes en situation d’itinérance dans la capitale albertaine, estime Rebecca Reid, une des cofondatrices de l'organisme. C'est le pire que j'aie vu , affirme-t-elle.

Rebecca Reid, au centre, s'est adressée à ses bénévoles avant de partir en patrouille pour leur rappeler les règles de sécurité. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Elle s'inquiète particulièrement du manque d’espaces dans les refuges avec l’arrivée des mois plus froids l’hiver. Si décembre est gérable à cause de la charité du temps des Fêtes, les mois de janvier et février lui font craindre le pire. Nous sommes dans une situation où les personnes en situation d’itinérance n’ont pas suffisamment de lits dans les refuges , ajoute celle qui aide cette population depuis 20 ans.

Nous avons vu des blessures terribles, l’année dernière, liées aux engelures : des membres noircis, des os qui dépassent…c’est horrible , raconte Rebecca Reid. « Sans un refuge adéquat [...], beaucoup de personnes vont perdre des doigts, des orteils, ou des membres. »

Les bénévoles de Water Warriors distribuent toutes les semaines des vivres pour la population en situation d'itinérance du centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

209 lits temporaires additionnels

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a présenté mercredi une motion pour financer 209 places additionnelles dans un refuge temporaire dans l’ouest de la capitale albertaine. J’ai été notifié ce matin par le personnel de la Ville qu’une quatrième personne est décédée ce matin , a-t-il annoncé avec émotion.

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité cette mesure de 7,5 millions de dollars. Ces places seront accessibles dans les prochaines semaines. Le maire reconnaît néanmoins les limites de cette initiative. C’est une intervention à court terme qui sera suffisante pour l’hiver.

Le gouvernement provincial a annoncé au début du mois d’octobre la création de 450 lits supplémentaires dans les refuges temporaires d’Edmonton pour les deux prochains hivers, portant ainsi le nombre total de lits disponibles à 1281 dans la capitale cette saison.

C’est fantastique, ce qu’ils sont en train de faire, mais ce n’est pas suffisant pour ce qui est en train de se passer dans la ville , déclare toutefois le porte-parole de la Edmonton Coalition on Housing and Homelessness, Jim Gurnett. Il n’y aura pas assez d’espaces en refuges pour environ la moitié des personnes qui sont itinérantes , souligne-t-il.

Jim Gurnett base ses observations sur les données recueillies par Homeward Trust. D’après les informations colligées par l’organisme de lutte contre l'itinérance, 2750 personnes sont actuellement en situation d'itinérance à Edmonton. Selon les données d’Homeward Trust, près de la moitié de la population itinérante d’Edmonton, soit 1408 personnes, possède un logement temporaire. Parmi l'autre moitié, 433 vivent dans des refuges et 821 d'entre elles sont sans-abri.

« Je n’ai jamais vu l’itinérance être dans un si mauvais état en 25 ans. [...] Il y a plus de gens en situation d’itinérance, il y a plus de personnes qui subissent des préjudices et il y a beaucoup plus de gens qui sont à risque de devenir itinérants, bien plus qu'on n'ait jamais vu dans cette ville. » — Une citation de Jim Gurnett, porte-parole, Edmonton Coalition on Housing and Homelessness

La population itinérante n’a jamais été aussi haute à Edmonton depuis 2008, lorsqu’elle a atteint un pic de 3079 personnes, peut-on observer dans les données de Homeward Trust.

Un problème à multiples facettes

Tim Pasma, le directeur des services à l’itinérance de Hope Mission, un organisme de charité à Edmonton, attribue en partie cette montée de l'itinérance à la pandémie pour de nombreuses raisons.

Certaines sont économiques, d’autres sont liées à la santé mentale ou à la dépendance , explique-t-il.

« Il y a d’autres raisons aussi : il y a une crise des opioïdes et [une crise] du logement. Il y a tellement de choses qui contribuent à l’augmentation de l’itinérance à Edmonton. » — Une citation de Tim Pasma, directeur des services à l’itinérance, Hope Mission

Tim Pasma, de Hope Mission à Edmonton, explique qu'un refuge de son organisme sera ouvert en tout temps cet hiver pour accommoder les personnes en situation d'itinérance dans la capitale albertaine. Photo : Radio-Canada / François Joly

C’est un problème avec de multiples facettes [...] et nous devons être en mesure d’agir rapidement , insiste-t-il. Par exemple, selon lui, les organismes doivent être en mesure de diriger une personne en situation d’itinérance rapidement vers un logement social ou abordable pour les aider, ce qui est parfois compliqué avec une bureaucratie mésadaptée à leur réalité.

Ça peut prendre des jours pour rediriger quelqu'un qui demande des soutiens [mais] d'ici là, cette personne peut avoir disparu , raconte-t-il. Si elle n’obtient pas d’aide rapidement, elle peut s’enraciner dans l’itinérance et cela fait [qu'une situation] qui aurait pu être épisodique devient potentiellement chronique.

Il est alors plus difficile de régler cet enjeu , conclut-il.

Il se voit toutefois rassurant. Certes, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi, mais les organismes de première ligne, comme le sien, sont là pour aider les gens. « À nous seuls, nous avons 1000 espaces pour l'hiver. Certains sont encore en train d'être préparés, mais nous avons environ 920 espaces où passer la nuit maintenant », fait-il savoir.