La Maison des artistes visuels francophones ose !

Plusieurs de nos membres sont artistes, mais n'ont jamais nécessairement eu d'exposition ou travaillent de manière un peu plus personnelle, donc c'est vraiment l'idée de dire : "si vous voulez montrer vos choses, c'est le moment, venez oser le faire!" , explique la directrice par intérim de la Maison des artistes visuels francophones, Lou-Anne Bourdeau.

L’exposition compte d’ailleurs dorénavant plusieurs nouveaux artistes sur les 18 qui exposent.

Patrick Le Madec fait partie des nouveaux artistes membres. Il a « osé » présenter une de ses œuvres. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Détail de l'œuvre de Francine Martin qui est sortie de sa zone d'expertise à savoir le collage pour « oser » la peinture. L'œuvre explore le nouveau quartier où elle vient de s'installer, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Détails de l'œuvre de l'artiste textile Colette Balcaen qui explore la peinture acrylique. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La Maison des artistes visuels francophones a décidé, elle aussi, d'oser et d’organiser son premier marché de Noël les 3 , 10 et 17 décembre.

Le marché de Noël aura lieu en même temps que l’exposition et sera composé de marchands qui proposent des produits fabriqués localement.

Le but était d’avoir des marchands qui offrent des produits uniques, quelque chose d'un peu plus artistique, donc c'était vraiment l'idée d'avoir des produits qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir habituellement dans les marchés de Noël , souligne Lou-Anne Bourdeau.

Entre sept et neuf marchands seront présents chaque semaine dans le studio. On pourra notamment y retrouver l'entreprise de produits décoratifs Frou Frou Furnishings ou encore Sama Rakk, une entreprise tenue par les sœurs Anna Binta Diallo et Aisha Diallo qui proposent des boucles d’oreilles originales.

Les marchands ne seront pas toujours les mêmes d’un samedi à l’autre, le but étant d’inciter les gens à investir les lieux.

« L'idée, c'est vraiment que les gens puissent revenir, puis de vraiment créer du trafic dans Saint-Boniface » — Une citation de Lou-Anne Bourdeau, directrice par intérim de la Maison des artistes visuels francophones.

La Maison des artistes visuels francophones souhaite ainsi créer une ambiance communautaire.