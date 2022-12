Le fondateur de Pétrolia, André Proulx, mise sur l’industrie minière

Il y a 20 ans, André Proulx rêvait de produire du pétrole au Québec par et pour les Québécois. Aujourd’hui, il est notamment président du conseil d’administration de la société d'exploration minière Stelmine Canada.

Je suis une personne qui travaille sur le développement des ressources naturelles. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. [Maintenant], que vous développiez n’importe quoi dans les ressources minières, ce sont des ressources qui vont être utilisées , dit M. Proulx.

Stelmine Canada explore, depuis quelques années, un territoire à environ 100 km de Fermont à la recherche d’or. Photo : iStock

Après avoir effectué des travaux de forage l’été dernier, les indices minéraux découverts par Stelmine Canada indiquent qu’il y aurait d’autres minéraux stratégiques que l’or sous terre dans les sols du district de Caniapiscau, dont du nickel et du cuivre.

André Proulx qualifie ces découvertes d’encourageantes . On pense qu'on a trouvé une zone qui pourrait amener une mine en surface. On sait qu'il y a des indices de nickel, un petit peu partout. On veut notamment vérifier la quantité de nickel qui peut y avoir dans ces zones. Nous avons eu du succès qui nous fait penser qu'on ne sera pas seuls dans deux ou trois ans. Il devrait y avoir de grosses campagnes d'exploration , affirme-t-il.

En raison de ces découvertes, l’entreprise Stelmine Canada a récemment acquis 326 titres miniers de plus. Cette société d'exploration minière dit qu’elle possède maintenant 1775 titres miniers dans le district de Caniapiscau, ce qui représente 936 km.

Un titre minier donne à l’entreprise le droit exclusif d’effectuer des travaux sur le territoire afin de chercher des substances minérales.

Aucune des propriétés de Stelmine Canada à proximité de Fermont n’est reliée au réseau routier, ce qui augmente considérablement les coûts d’exploration. Tout le matériel utilisé pour l’exploration et le fonctionnement du camp doit donc être transporté par hydravion ou hélicoptère.

Pétrolia, un souvenir amer?

L’homme qui a créé Pétrolia sur un coup de tête en 2002 raconte ne pas être amer que Québec avait officiellement mis fin à toute possibilité de travaux de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti en 2017.

Cette entreprise m’a donné la liberté d’être capable de réaliser un de nos rêves. On aurait bien aimé avoir du pétrole québécois. Tu amènes de la richesse économique. Avec cette richesse, tu as assez d’argent pour développer de nouvelles ressources pour remplacer les ressources pétrolières , considère M. Proulx.

En 2017, Pétrolia avait signé une entente de compensation de 20,5 millions de dollars avec Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Il rappelle que plusieurs minéraux sont de plus en plus prisés, dont le lithium.

« Les gens recherchent des minéraux pour être capables de faire la transition énergétique. Vous avez deux choix soit vous les importez ou on les a chez nous. » — Une citation de André Proulx, président du conseil d’administration de Stelmine Canada

Il considère que le Québec fait partie des provinces canadiennes où l’avenir de l’industrie minière est promoteur et il veut en bénéficier.