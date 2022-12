Bruno Marchand contraint de négocier pour faire adopter son budget

Pourtant, le maire se dit fermé à toutes discussions sur une augmentation de taxes au-delà de 2,5 % ainsi que sur la nouvelle réserve dédiée aux changements climatiques. Le budget prévoit y réserver 300 millions $ pour les six prochaines années.

Difficile donc de déterminer quelle sera la marge de manœuvre pour les conseillers municipaux de l’opposition. La deuxième opposition, anciennement Québec 21, estime que le fonds de réserve pour s’adapter aux changements climatiques est beaucoup trop élevé, alors que Québec d’abord souhaite une augmentation des taxes.

Son chef, Claude Villeneuve a laissé entendre vendredi qu’il lui serait difficile de voter pour le programme décennal d’immobilisations et que son appui n’était pas acquis pour le budget.

De son côté, le chef de la deuxième opposition, Patrick Paquet, a laissé entendre qu’il pourrait bientôt donner son appui au plan financier.

« On sent une ouverture de la part du cabinet du maire et de la collaboration de la part du maire et c'est très agréable. On va s’attarder à la réserve climatique. On a une belle proposition à soumettre au maire. On pourrait même appuyer le budget. »