La série québécoise Pour toi Flora récompensée à Londres

La série Pour toi Flora, écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau, a reçu jeudi le prix de la meilleure minisérie au C21 International Drama Awards, à Londres. Le drame raconte l’histoire de deux personnes d’origine anishinaabe qui tentent de faire la paix avec leur passé, marqué par leur jeunesse dans les pensionnats pour Autochtones.

Pour toi Flora est la première série dramatique autochtone de Radio-Canada. Elle a été produite par Jason Brenner et Nish Media, une compagnie de production autochtone basée dans l’ouest du Québec. Elle met en vedette plusieurs interprètes autochtones, dont Dominique Pétin, Samian et Marco Collin.

Tournée en territoire anishinaabe avec l’appui de la communauté de Kitigan Zibi, elle raconte l’histoire d’une sœur et d’un frère qu’on a arrachés à leur famille dans les années 1960 pour les envoyer dans un pensionnat.

Nous espérons que cette reconnaissance ouvrira la porte à d’autres marchés pour que cette histoire importante soit connue de tous. Nous partageons ce prix avec les survivants, ainsi que les comédiens et toute notre équipe si dévouée et généreuse , ont déclaré Jason Brennan et Sonia Bonspille Boileau dans un communiqué.

Le distributeur montréalais Attraction Distribution a conclu cet été une entente pour la vente de la série de six épisodes sur le marché international. La série a également remporté en octobre dernier un prix au MIPCOM CANNES Diversify TV Awards et a fait partie de la sélection officielle du Festival de la fiction de La Rochelle, en France, en septembre dernier.

Pour toi Flora est offerte sur ICI Tou.tv.  (Nouvelle fenêtre)