Jusqu’à 8 ans de prison réclamés contre le gymnaste Thierry Pellerin

La poursuite estime que les crimes à caractère sexuel commis par l'ex-espoir olympique, Thierry Pellerin, devraient lui valoir entre sept et huit ans de détention.

L'avocat du gymnaste de Lévis croit plutôt que la peine du jeune homme de 25 ans ne devrait pas dépasser deux ans, considérant l'âge de son client.

En juillet, Pellerin a reconnu sa culpabilité à des accusations de production de pornographie juvénile, de leurre informatique et d’incitation à des contacts sexuels.

À l'étape des observations sur la peine vendredi, la procureure de la poursuite a insisté sur le nombre de victimes et les conséquences des gestes commis.

Thierry Pellerin Photo : Fédération québécoise de gymnastique / Antoine Saito

Me Geneviève Corriveau du DPCP a aussi fait valoir que Thierry Pellerin semble minimiser son intérêt sexuel pour les enfants.

Il a fait huit victimes, âgées de 6 et 12 ans.

Lors d’une évaluation sexologique, le jeune homme a dit aux intervenants qu’il ne s’était jamais masturbé en regardant les vidéos de pornographie juvénile.

Me Corriveau a donc déposé en preuve les messages électroniques échangés entre le gymnaste et une de ses victimes.

Me Geneviève Corriveau, procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Photo : Radio-Canada

La procureure a relevé que les conversations, d’abord anodines, bifurquent rapidement vers la sexualité.

C’est en enquêtant sur les plaintes de deux garçons d’une douzaine d’années, victimes de leurre, que les policiers ont découvert des vidéos incriminantes dans le matériel informatique de Pellerin.

Thierry Pellerin a filmé à leur insu de jeunes garçons dans les toilettes du club de gymnastique où il était entraîneur, à Lévis.

Son avocat a expliqué ses gestes par l'immaturité du jeune homme qui a commis ses premiers crimes alors qu'il avait 18 ans.

L'avocat de Thierry Pellerin, Me Mathieu Giroux Photo : Radio-Canada

Me Mathieu Giroux croit que son client devrait purger une peine entre 18 et 24 mois.

On ne doit pas l’envoyer en prison et jeter la clé , a fait valoir Me Giroux, invitant le juge à miser sur la réhabilitation.

Mais pour la représentante du DPCP , l'abus de confiance commis par l'athlète milite pour une peine beaucoup plus sévère.

Me Corriveau rappelle que les victimes admiraient Pellerin, le considérant comme un modèle.

Un des garçons victimes de leurre informatique se dit beaucoup plus méfiant envers les adultes.

« Je sais maintenant que les adultes peuvent avoir de mauvaises intentions. » — Une citation de Extrait de la déclaration écrite d'une victime

Pellerin n'a pas témoigné et n'a pas laissé paraître la moindre émotion durant la journée d'audience.

Le juge Alain Morand a mis la cause en délibéré et prononcera la peine au mois de mars prochain.