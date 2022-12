Six marchés de Noël à voir dans la grande région de Québec

Marché de Noël allemand de Québec

Les marchands accueillent les clients jusqu’au 23 décembre, du jeudi au dimanche (sauf la semaine de Noël où ils sont en activité du mercredi au vendredi). Des kiosques ont été installés place D’Armes, place D’Youville, rue Sainte-Anne, dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville et sur un nouveau site de cette année, au pied du château Frontenac.

Marché de Noël de l’île d’Orléans

Plus que quelques heures pour profiter du marché de Noël de l’île d’Orléans. Inauguré vendredi, il prend fin dimanche. Il a pris place à l’espace patrimonial Félix-Leclerc et se veut 100 % local.

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Le marché de Noël de Baie-Saint-Paul est accessible tous les jours jusqu’au 11 décembre, place de l’Église. Il réunit une quarantaine d’exposants dont certains acceptent les paiements en Chouennes, la monnaie charlevoisienne.

On trouve toujours son bonheur à un marché de Noël, y compris ce dont on n'a pas besoin, mais qui fait du bien. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Marché de Noël de Neuville

À l’église et à la bibliothèque Félicité-Angers, le marché de Noël de Neuville s’étendra sur deux sites. Il ouvrira ses portes le 10 décembre et les refermera le lendemain. La part belle sera accordée aux produits alimentaires, essentiellement neuvillois et portneuvois.

Marché de Noël de Deschambault

Les producteurs et transformateurs agroalimentaires seront rassemblés dans la rue de l’Église. Les artisans, eux, s’installeront dans le Vieux-Presbytère. Une journée seulement pour magasiner, à savoir le 10 décembre.

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury

Il y en aura pour tous et pour tous les goûts au Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury présenté cette fin de semaine et la prochaine. Il se tiendra dans la grange du presbytère et à l’extérieur. Plus d’une cinquantaine de vendeurs seront sur place.