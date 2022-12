Le retour du groupe Indigo Joseph sur la scène musicale après 8 ans d’absence

Le groupe sera en spectacle le 30 décembre au bar O'Hanlon's à Regina.

La formation composée d’Étienne Fletcher, Byrun Beets, Sean McCannell et Eric Tessier, avait pris une pause en 2015.

L’un des membres de la formation, Étienne Fletcher, explique que l’origine de cette réunion est une simple discussion nostalgique avec un autre membre de groupe, Byrun Beets.

« Tout est venu à partir d’une conversation. » — Une citation de Étienne Fletcher, musicien et membre d’Indigo Joseph

À chaque fois que moi et Byrun on se rencontrait, on n’était pas capable de ne pas diriger nos discussions vers quelque chose de créateur. C'est-ce qui nous unis c’est l’art , explique le musicien qui avait quitté Indigo Joseph en 2015 pour se consacrer à sa carrière solo.

C'est nostalgique pour nous, je pense que ça va être nostalgique aussi pour les gens qui ont suivi le projet , ajoute-t-il en affirmant qu’il y aura quelques changements d'instruments dans l’équipe pour le prochain spectacle.

Ainsi, le musicien, Étienne Fletcher, précise qu’il est très enthousiaste pour l’avenir du groupe d’indigo Joseph.

J'ai hâte de voir ce que ça donne maintenant de revisiter les vieilles tounes, puis peut-être en créer quelques nouvelles , déclare-t-il, en soulignant que la collaboration avec les autres membres du groupe lui a manqué.

On est des frères, dans le sens qu'on a passé beaucoup de temps ensemble dans des moments de notre vie qui était très formateurs , indique le musicien.

Ils [les amateurs d’Indigo Joseph] ont des souvenirs de festival ou de spectacle et donc je pense que ça va être plaisant de se retrouver le 30 décembre , ajoute-t-il.

« Je suis fier de faire de la musique avec ces trois autres gars-là. » — Une citation de Étienne Fletcher, musicien et membre d’Indigo Joseph

Avec les informations de Raphaële Frigon