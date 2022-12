Malgré des messages haineux, des drag queens sont au rendez-vous à Thunder Bay

L’activité s’inscrit dans la programmation d’une foire de Noël organisée par la ZAC en guise d’adieu au centre commercial Victoriaville, situé dans le quartier sud de Thunder Bay, qui fermera bientôt ses portes.

En date de 13 h 30 jeudi, nous avions reçu 29 appels , raconte la présidente de la ZAC de Fort William et membre du conseil d’administration de Thunder Pride, Scotia Kauppi.

Je suis attristée, découragée et déçue. Thunder Bay est connu pour ses affiches sur la fierté et la lutte contre la haine , dit-elle. De voir ce genre de réaction le jour avant l’activité, c’est troublant.

Même constat pour Jason Veltri, le président de l’organisme Rainbow Collective de Thunder Bay. Ce dernier est impliqué dans la communauté LGBTQ2 locale depuis plusieurs années.

Il dit avoir vécu des expériences semblables à l’approche des activités de son organisme, mais n’a jamais vu autant de haine pour un seul événement.

Certains avaient des craintes que quelque chose se produise le jour de la foire, mais ça n’a pas pour autant dissuadé les responsables de maintenir le cap.

24 heures après la vague d’appels, Mme Kauppi ne sait toujours pas d’où viennent les multiples messages haineux.

Malheureusement, ça semble être des inconnus de Thunder Bay. Il ne semble pas avoir de lien, que ce soit l’âge ou la communauté dans laquelle ils habitent , croit-elle.

M. Veltri propose la théorie que cette vague de haine est en partie motivée par la récente tragédie survenue à Colorado Springs, aux États-Unis, qui a fait cinq morts et 18 blessés dans une discothèque LGBTQ+.

Ces gens font croire que ces artistes du drag sont des prédateurs sexuels et qu’ils ne peuvent pas être autour des enfants. Mais ce sont des membres d’une famille, des mères et des pères qui ont leurs propres enfants qui montent sur scène , dit-il.

« Nous ne tolérons pas ce genre de comportement de notre communauté. Ça me démontre qu’il faut redoubler d’efforts pour éviter de faire marche arrière et continuer de se battre pour l’inclusivité, la tolérance et l’acceptation à Thunder Bay. »