COVID-19 : les hospitalisations en légère baisse au Québec

Les autorités ont fait état de 1962 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés, dont 631 en raison de la maladie, ce qui représente une diminution de 17.

Aux soins intensifs, on fait état d'une baisse de 1 patient, pour un total de 44 personnes, dont 23 traitées spécifiquement pour la maladie.

Il y avait toujours plus de 4000 travailleurs de la santé qui étaient absents en raison de la maladie.

Les autorités ont par ailleurs ajouté 11 décès au bilan, dont 5 qui sont survenus il y a deux à sept jours et 6, il y a plus de sept jours. On compte 17 372 décès depuis le début de la pandémie.

Pour les cas, les autorités signalent 945 nouvelles infections, auxquelles il faut ajouter 103 cas positifs détectés par les tests rapides. Le nombre réel de cas est probablement plus élevé, étant donné que les centres de dépistage sont réservés aux clientèles prioritaires.

Le taux de positivité demeure assez élevé, à 11,1 %.

Du côté de la vaccination, 17 359 Québécois avaient reçu une dose de vaccin pour la journée de jeudi.