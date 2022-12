Une bande-annonce et un titre pour le 5e opus d’Indiana Jones 

Disney a dévoilé jeudi la première bande-annonce du cinquième et ultime volet de la saga Indiana Jones, annonçant du même coup son titre : Indiana Jones et le cadran de la destinée (Indiana Jones and the Dial of Destiny). On peut brièvement y voir un Harrison Ford rajeuni grâce à la technologie . Le film prendra l’affiche le 30 juin 2023.

La bande-annonce commence par une séquence enlevante de poursuite entre deux autopousses, ces tricycles motorisés très répandus en Thaïlande, en Inde et au Cambodge. On peut aussi voir le personnage d’Indy (Harrison Ford) courir sur un train en marche et poursuivre un avion à moto, le tout en esquivant la plupart du temps des volées de balles.

Mads Mikkelsen et Antonio Banderas apparaissent pour la première fois dans leurs rôles de vilains, tout comme l’actrice britannique Phoebe Waller-Bridge, qui interprète la filleule d’Indy, Helena.

Les dernières aventures d’Indiana Jones se déroulent en 1969, en parallèle de la course à l’espace entre l’URSS et les États-Unis. Pour la première fois de la saga, George Lucas et Steven Spielberg ont délaissé leurs rôles respectifs de scénariste et de réalisateur, qui sont tous deux repris par James Mangold, connu pour des films comme Logan, Ford contre Ferrari et 3 : 10 pour Yuma.

Selon le magazine Variety, Spielberg est tout de même impliqué dans Le cadran de la destinée à titre de producteur délégué, alors que George Lucas, créateur original de la série, se serait impliqué à la table d’écriture.