La GRC s’excuse après avoir annoncé à des parents la mort de leur fils bien vivant

La GRC a présenté ses excuses à des parents de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, à qui on avait annoncé par erreur la mort de leur fils.

Dans un communiqué de presse publié vendredi après-midi, le commandant par intérim du détachement de Codiac, Benoît Jolette, a tenu à exprimer son profond regret et ses plus sincères excuses à la suite de cette erreur.

L’incident est survenu quelques heures après que la police a découvert le corps inanimé d’une personne dans une toilette publique de Moncton, le 28 novembre.

Le commandant par intérim du détachement de Codiac de la GRC au Nouveau-Brunswick, Benoît Jolette (archives) Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Les agents de la GRC se sont présentés chez Donna et David Price, de Dieppe, dans la nuit du 28 au 29 novembre pour leur annoncer que leur fils avait été retrouvé mort et qu'il avait été formellement identifié.

Cependant, leur fils était bel et bien vivant. La police avait mal identifié le défunt.

Une évaluation est en cours

Le Service régional de Codiac de la GRC examine l'incident, ainsi que l'application de ses politiques et procédures, afin de déterminer ce qui est arrivé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus, a affirmé Benoît Jolette.

« Je sais que cela aura une incidence profonde et durable sur les deux familles concernées, ainsi que sur certains membres de la collectivité. J'ai parlé aux familles et je leur ai offert mes excuses personnelles. » — Une citation de Benoît Jolette, commandant par intérim du détachement de Codiac de la GRC au N.-B.

La famille Price évalue la possibilité de poursuivre le Service régional de Codiac de la GRC pour cette erreur qui l'a fait sombrer dans le pire cauchemar que des parents puissent vivre.

C'est un cas flagrant de négligence policière qui cause de la souffrance morale. Pire encore, c'est un cas d'indifférence envers ceux qui sont dans une classe économique moins élevée , avait déclaré Me Brian Murphy, l’avocat qui représente Donna et David Price, lorsque l'erreur avait été découverte.

Le commandant Benoît Jolette a tenu à réaffirmer la mission du Service régional de Codiac de la GRC de servir le public avec compassion dans les circonstances difficiles et très réelles auxquelles font face de nombreuses personnes de la collectivité.