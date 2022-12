La guignolée des médias bat des records en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les Mauriciens et les Centricois répondent à l’appel d’entraide et de générosité de la guignolée des médias. À la première journée de la campagne jeudi, 195 118 $ ont été amassés dans la région. Ce montant dépasse celui de 2019, qui s’élevait à près de 183 000 $.

La campagne a aussi permis de recueillir un peu plus de dix tonnes de denrées alimentaires, alors que six tonnes avaient été récoltées en 2021. Les dons en argent et en nourriture serviront notamment à préparer environ 5300 paniers de Noël pour les familles de la région qui sont dans le besoin, peut-on lire dans un communiqué de l’organisation régionale.

Les objectifs fixés ont été dépassés et la campagne n’est pas terminée et nous en sommes très heureux. Ça prouve qu’en ces temps plus difficiles, les gens sont solidaires et généreux. Un grand merci à tous! , a déclaré Steve Renaud, coordonnateur régional de la guignolée des médias.

Les premiers résultats en Mauricie et au Centre-du-Québec contrastent avec ceux de Montréal, où près de 60 000 $ avaient été récoltés jeudi vers 16 h 30. C’est 186 000 $ de moins qui avaient été amassés en 2019 à la même heure.

La campagne de collecte de denrées non périssables et de produits d’hygiène se poursuit jusqu’au 31 décembre dans les supermarchés Provigo et Maxi.

L'organisation régionale rappelle que les gens peuvent donner à la campagne en envoyant un message texte NOEL au 20222 ou offrir tout montant par l’entremise du site guignolee.ca.  (Nouvelle fenêtre)

Jeudi, plusieurs bénévoles se sont postés à des intersections majeures dans plusieurs villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de récolter des dons en argent. Les dons par carte de crédit ou de débit étaient également possibles.