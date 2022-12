Fin des travaux de recharge de plage à Cap-aux-Meules

Dix-sept barges ont été nécessaires pour transporter l'agrégat jusque dans l'archipel madelinot.

Ces travaux, qui ont pour but de protéger les falaises de Cap-aux-Meules, étaient évalués à 11,6 millions de dollars. Le chantier a été financé à 90,5 % par Québec et Ottawa.

C'est le gouvernement provincial qui a assumé le plus gros de la facture avec une contribution de 7 millions. Le fédéral a versé 3,6 millions et la Municipalité paie la balance.

Selon la gestionnaire de projet en érosion côtière de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jasmine Solomon, la recharge de la plage de Cap-aux-Meules devrait permettre de ralentir l’érosion pendant environ 30 ans.

Les travaux avaient été confiés aux Entreprises PEC de Bonaventure. Le chantier était d'ailleurs en cours lorsque la tempête tropicale Fiona s'est abattue sur les Îles, ce qui a fait craindre le pire.

Finalement, l'ouvrage a très bien réagi, la force de la vague a apporté la pierre dans la falaise, vraiment le gravier est monté dans la falaise jusqu'à 5 m de haut , rapporte Mme Solomon. L'entrepreneur a pu récupérer le gravier et n'a eu besoin que de quelques jours pour réaménager le site.

Mme Solomon ajoute qu'une réévaluation des sites sensibles à l'érosion est en cours à la suite du passage de Fiona dans l'archipel.

Ce nouvel aménagement ne permettra malheureusement pas à la population de fréquenter la plage, indique la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Il s’agit essentiellement d’une installation qui vise à protéger les berges contre l’assaut des vagues.

L’accès à la plage est une préoccupation, admet Jasmine Solomon. Dans les futures interventions, dit-elle, il y aura aussi à garder en tête l’utilisation par le Madelinot du territoire, l’utilisation par les visiteurs, l’attrait que constituent les plages.

« On ne va pas aller faire de la recharge de galets partout et il va falloir trouver les solutions qui sont les plus adaptées. »