Pourquoi l’Alberta n’arrive-t-elle pas à épargner?

Malgré plus de 12 milliards de dollars de surplus prévus cette année, aucun argent ne sera mis de côté dans le Fonds d’épargne du patrimoine. L’Alberta n’a pas fait un seul dépôt dans ce bas de laine en 14 ans, au grand dam des économistes. Qu’est-ce qui empêche cette riche province de faire preuve de prudence?

L’Alberta semblait pourtant sur la bonne voie à la fin de l’été. Lors de la présentation de la première mise à jour économique, en août, le ministre des Finances Jason Nixon avait annoncé le plus large dépôt à venir dans le Fonds d’épargne du patrimoine : 2,9 milliards de dollars.

Le fonds devait conserver l’argent gagné grâce aux investissements, soit 1,2 milliard de dollars, et le gouvernement provincial devait y ajouter 1,7 milliard de dollars. Pendant que les prix de l’énergie sont élevés, l’Alberta doit saisir cette occasion pour renforcer les finances sur le long terme , avait martelé Jason Nixon.

Trois mois plus tard et une nouvelle première ministre, le dépôt spécial au fonds a disparu. L’actuel ministre des Finances, Travis Toews, a tenté de se justifier en expliquant qu’il voulait garder les options ouvertes . La mise à jour a toutefois ajouté deux milliards de dollars de dépenses supplémentaires et 13 milliards seront consacrés au remboursement de la dette.

Le ministre des Finances de l'Alberta Travis Toews a eu du mal à expliquer pourquoi son gouvernement éliminait le dépôt au Fonds du patrimoine, alors qu'il avait soutenu l'importance de l'épargne comme candidat à la direction du Parti conservateur uni. Photo : Radio-Canada / Juris Graney

Selon l’économiste de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, le changement de priorité peut se justifier d’un point de vue économique. Les taux d’intérêt ont augmenté, ce qui accentue le poids de la dette. Une récession économique est envisagée, ce qui pourrait amener à de moins bons rendements d’investissement. Rembourser la dette plutôt qu’épargner est donc plus avantageux à court terme.

C’est un compromis que je peux comprendre, mais à l’avenir, épargner dans le fonds sera toujours plus payant que de rembourser la dette , explique Trevor Tombe.

Des décennies de promesses non tenues

Le problème, c’est aussi que la scène a un air de déjà vu. Lorsque le Fonds du patrimoine a été créé en 1976, 30 % des revenus des ressources naturelles devaient y être reversés, illustrant le besoin de conserver des revenus considérés comme éphémères. Si cela avait été encore le cas aujourd’hui, le dépôt en 2022-2023 aurait été de 8,4 milliards de dollars.

L’engagement n’était que statutaire, ce qui a facilité son abandon progressif puis complet en 1987. Mais les promesses de dépôt sont régulièrement lancées dans la sphère publique.

En 2011, une commission présidée par l’économiste Jack Mintz recommande de renflouer le fonds avec pour objectif 100 milliards $ en 2030. L’année suivante, Danielle Smith, alors cheffe du parti Wildrose, promet d’y consacrer 50 % des redevances pétrolières et gazières pour atteindre 200 milliards $ en vingt ans.

Trois ans plus tard, le premier ministre Jim Prentice s’engage aussi à dédier au moins un quart des revenus énergétiques dans le fonds puis 50 %.

À chaque fois, l’engagement ne se concrétise pas et les rapports prennent la poussière. Aucun dépôt n’a été fait depuis les versements de près de 3 milliards $ entre 2005 et 2008.

Que veut le public?

Pour Trevor Tombe, comme pour l’économiste du Business Council de l’Alberta, Mike Holden, les considérations politiques à court terme ont toujours pris le dessus sur les besoins économiques à long terme.

« C’est une question de volonté politique. » — Une citation de Mike Holden, économiste, Business Council of Alberta

La pression politique est d’autant plus forte qu’en période de bonne santé financière, la population de l’Alberta augmente, ce qui ajoute des besoins en infrastructures et fait ressortir de manière plus criante les besoins.

Il y a toujours un besoin urgent et les gouvernements ont beaucoup de mal à dire non , note Mike Holden.

D'autant plus que la volonté de la population n’est pas forcément à l’épargne. En 2000, lorsque la dette a été éliminée, le gouvernement a sondé les Albertains sur leur priorité avec les surplus : 73 % ont privilégié les réductions d’impôt.

Le président de la Canada West Foundation et ancien député progressiste-conservateur, Gary Mar, pense aussi qu’il y a un problème d’engagement public. À sa création, le fonds n’avait pas que pour mandat d’épargner les revenus énergétiques. Une partie de l’argent devait également servir à améliorer la qualité de vie des Albertains et à diversifier l’économie.

Vous pouviez voir où l’argent allait. Vous pouviez voir le sceau du fonds sur les centres de soins de longue durée, dans le parc Kananaskis, sur les wagons de transport de grain. [...] Les Albertains pouvaient mieux comprendre pourquoi ce fonds était important et ce qu’il apportait à la province , se souvient Gary Mar.

« Les gouvernements doivent pouvoir démontrer le but de l’épargne. » — Une citation de Gary Mar, président, Canada West Foundation

Quelles solutions?

L’ancien politicien ne préconise pas nécessairement à un retour au passé, mais demeure un ardent défenseur d’un renflouement du fonds. Une portion du surplus doit aller au Fonds du patrimoine, car si on ne le fait pas quand il y a un surplus, quand le fera-t-on? , souligne-t-il.

Trevor Tombe est d’accord que l’assentiment du public est une donnée essentielle pour forcer le gouvernement à ne pas seulement penser aux demandes à court terme des électeurs. Dédier un pourcentage fixe des revenus des ressources naturelles serait un exemple simple et clair qui pourrait recueillir l’approbation des Albertains, selon lui.

« Les hauts et les bas que nous avons vécus appuient l’idée qu’il doit y avoir une meilleure manière de procéder. » — Une citation de Trevor Tombe, économiste, Université de Calgary

L’Institut Fraser préconise lui de regarder du côté de l’Alaska pour atteindre ce consentement public. Les résidents de l’État américain reçoivent des dividendes du Fonds permanent de l’Alaska, ce qui crée l’adhésion du public à l’idée que le fonds doit être géré de manière responsable .

Quelle que soit la méthode choisie pour épargner, le ministre des Finances Travis Toews a promis d’ouvrir une discussion avec les Albertains lors du dépôt du budget 2023. Des élections provinciales doivent cependant avoir lieu fin mai, ce qui rendra la concrétisation des décisions économiques plus difficile.