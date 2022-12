Un organisme de Windsor propose d’adopter une famille défavorisée pour Noël

Un organisme de Windsor est à la cherche de commanditaires pour soutenir les familles et les personnes dans le besoin pendant les fêtes et le contexte économique actuel ne rend pas la tâche facile.

Dans le cadre du programme « Adoptez une famille », des parrains sont jumelés avec une famille ou une personne défavorisée pour les aider à acheter des cadeaux pour les Fêtes.

L'année dernière, l'organisation a soutenu un nombre record de 75 familles et elle espère atteindre ce chiffre cette année. Jusqu'à présent, ils ont trouvé environ 50 parrains cette année et de nombreuses familles et personnes espèrent encore être jumelées.

Je pense que tout le monde ressent les effets de l'inflation et des prix et qu'il y a eu un petit manque de participation cette année , explique Danielle Atogwe, coordinatrice des programmes pour le Windsor Family Homes and Community Partnerships.

Nous constatons que beaucoup de gens doivent choisir entre payer leur facture de gaz, leur loyer ou l'électricité, n'importe lequel de leurs services publics, et faire l'épicerie, poursuit la directrice générale de l'organisme , Angela Yakonich. En plus de cela, ils vont devoir choisir de nourrir leur famille plutôt que de fournir ces cadeaux et ces extras que nous recevons chaque année à Noël.

Christina Del Medico (a g.) et Courtney Rivait sont des marraines de longue date du programme « Adoptez une famille ». Photo : CBC/Katerina Georgieva

La signification de Noël

Aider en cette période des Fêtes est une évidence pour Courtney Rivait, marraine de longue date du programme.

C'est Noël pour moi. C'est tout , dit-elle simplement.

Christina Delmedico participe au programme de parrainage depuis 2017. Lorsqu'elle a parrainé pour la toute première fois, cela a changé le sens de Noël pour toujours , dit-elle.

Les enfants demandent des produits de première nécessité. Cela me brise le cœur. Cette année, sur presque toutes les listes de souhaits, nous avons des draps de lit, des bottes, des chaussettes, des sous-vêtements, des choses auxquelles vous et moi ne penserions peut-être même pas à deux fois , explique-t-elle.

Cette année, sa famille parraine 39 personnes.

Danielle Atogwe (à g.) et Angela Yakonich s'efforcent de trouver davantage de parrains pour soutenir les familles dans le besoin pendant les fêtes. Photo : CBC/Katerina Georgieva

Des besoins partout

Il n'y a pas que les familles avec enfants qui sont dans le besoin. Il y a aussi des adultes célibataires qui ont besoin de soutien.

Nous recevons une tonne de personnes qui veulent adopter une mère célibataire et un enfant, ou une famille entière, mais nos aînés et nos adultes célibataires sont souvent laissés pour compte. Ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement de famille. Sans ça, ils n'auraient pas de Noël , note Mme Yakonich.

Les personnes qui souhaitent participer au programme peuvent s'adresser directement à l'organisme. Elles peuvent préciser si elles veulent une famille ou un individu, indique Danielle Atogwe qui précise qu'une famille de 11 personnes attend d'être parrainée.

Avec des informations de CBC