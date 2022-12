Elton John fera ses adieux à l’Angleterre le 25 juin

Nous avons l'immense plaisir d'annoncer que le seul et unique Elton John sera la tête d'affiche du festival de Glastonbury le 25 juin pour ce qui sera l'ultime concert au Royaume-Uni de sa dernière tournée , a publié sur Twitter vendredi l’organisation du festival.

Il s’agit pour l’artiste de son adieu aux Britanniques quelques jours avant la fin de sa dernière tournée mondiale. Il n'y a pas de meilleure façon de dire au revoir à mes fans britanniques , a commenté le chanteur et auteur-compositeur dont la carrière s'étend sur un demi-siècle. Ils ont été plus que formidables et j'ai hâte d'embrasser l'esprit du plus grand festival du monde , a-t-il ajouté, cité par son agent.

Une première participation au prestigieux festival

C'est la première fois que l'exubérant chanteur anglais participe à Glastonbury, a souligné Emiliy Eavis, l'organisatrice et fille du fondateur du festival qui a lieu chaque année dans le sud-ouest de l'Angleterre. Nous clôturerons le festival en marquant ce grand moment pour nos deux histoires respectives par des adieux inoubliables.

Paul McCartney lors du festival de Glastonbury le 25 juin 2022 Photo : joel c ryan/invision/ap / Joel C Ryan

Glastonbury, un rendez-vous mythique depuis 1970, qui a vu défiler les plus grandes vedettes du monde, avait clôturé son événement en 2022 avec Paul McCartney. À 80 ans, le légendaire artiste avait enflammé le festival en reprenant des classiques des Beatles. Diana Ross était également de la partie.

Début novembre, plus de 100 000 billets se sont vendus en un peu plus d'une heure pour le festival qui a lieu du 21 au 25 juin, malgré des prix frôlant les 400 euros (567 dollars canadiens) le billet.

Les adieux d’une légende

La dernière tournée d’Elton John, baptisée Farewell Yellow Brick Road et initialement prévue pour durer trois ans, a débuté en 2018 avec plus de 300 dates prévues. Mais elle a été perturbée en raison de la pandémie, d'une opération de la hanche en 2021 et d'un test positif à la COVID-19 en janvier dernier.

Le chanteur, de son vrai nom Reginald Dwight, est né le 25 mars 1947 dans la banlieue nord-ouest de Londres. Il est marié au chanteur David Furnish et a deux enfants, de 11 et 9 ans.

Elton John avec son mari, David Furnish, ses enfants et Marc Metrick, le PDG de Saks Fifth Avenue à New York le 22 novembre 2022 Photo : evan agostini/invision/ap / Evan Agostini

L'artiste fait chevalier par la reine Élisabeth II en 1998 pour sa contribution à la musique et son engagement associatif – il est très engagé dans la lutte contre le sida – a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde.

Juste avant sa prestation préenregistrée pour le jubilé de la reine Élisabeth II en juin, des tabloïds anglais avaient publié une photo de lui en fauteuil roulant. Sir Elton avait répondu aux interrogations sur sa santé en se disant en pleine forme .

Il a bouclé fin novembre l'étape nord-américaine de sa tournée avec un concert flamboyant à Los Angeles.

Un demi-siècle après ses débuts, il atteint encore de temps en temps la tête des palmarès. L'an dernier, son titre Cold Heart, duo avec la chanteuse Dua Lipa, s'était classé numéro un au Royaume-Uni, de même que Merry Christmas, une collaboration avec Ed Sheeran.

En août, il a dépoussiéré son classique Tiny Dancer pour sortir un nouveau titre, Hold Me Closer, en duo avec Britney Spears.