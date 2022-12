10 thèmes qui ont marqué l’actualité en 2022 au Bas-Saint-Laurent

L'année 2022 qui s'achève a été marquée par la guerre, l'inflation et la pandémie de COVID-19. Outre ces grands thèmes, qu'y a-t-il à retenir de l'actualité cette année, et plus précisément, au Bas-Saint-Laurent? Voici un aperçu en 10 points.

1. Crise du logement et pénurie de main-d'œuvre

La crise du logement était déjà présente en 2021, mais s'est aggravée en 2022. Rimouski et Rivière-du-Loup ont vu leur taux d'inoccupation baisser de façon dramatique, si bien que certaines personnes se sont retrouvées sans logement au lendemain du 1er juillet. La crise était telle que plusieurs appels à l'aide ont été lancés par des institutions d'enseignement et des organismes afin de trouver des logements pour leurs clientèles.

De nombreuses personnes en situation d'itinérance ont aussi peiné à trouver des services d'hébergement dans des ressources communautaires, puisque certaines avaient suspendu leurs services, faute de personnel.

Certaines organisations, comme le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ont d'ailleurs fait appel à des travailleurs étrangers pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Mais même lorsque des solutions sont trouvées, les logements manquent pour accueillir de nouveaux travailleurs dans la région.

2. Les procès pour agressions sexuelles

Deux personnalités connues dans la région ont reçu des verdicts de culpabilité à des accusations d'agressions sexuelles en 2022, à Rimouski. D'abord l'ex-massothérapeute Patrick Chénard, puis l'ex-député Harold LeBel. Dans les deux cas, la justice a penché en faveur des victimes. Les deux hommes se trouvent actuellement en liberté, l'un en attente du verdict de la cour d'appel, l'autre en attendant de connaître sa peine, qui sera suggérée conjointement par la Couronne et la défense, le 26 janvier prochain.

Harold LeBel au palais de justice de Rimouski, en novembre 2022 (archives) Photo : Radio-Canada

3. Maïté Blanchette-Vézina devient ministre

Lors des élections provinciales du 3 octobre, seule la circonscription de Matane–Matapédia est restée au mains des péquistes au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Dans Rimouski, l'ex-mairesse de Sainte-Luce, qui se présentait pour la CAQ , a remporté la circonscription de Rimouski, qui était détenue par le Parti québécois depuis 1994. Le 20 octobre, Maïté Blanchette-Vézina est devenue ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Cela faisait plus de 11 ans que la région ne comptait aucun ministre avec un portefeuille à l'Assemblée nationale.

Maïté Blanchette Vézina et sa famille, après l'annonce de sa victoire dans Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Edouard Beaudoin

4. L'A-20 relancée, l'A-85 achève

En mars 2022, le prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et le district du Bic à Rimouski est remis au Programme québécois des infrastructures, après avoir été au point mort pendant six ans. Mais plusieurs voix s'élèvent contre le projet, dont celles d'un groupe de citoyens et du maire de Trois-Pistoles, qui réclament de nouvelles études, notamment concernant le pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles.

Le ministère des Transports est en voie de mettre en branle une série de consultations des parties prenantes pour le tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Il poursuit aussi ses évaluations à savoir si certaines études, qui datent de plus de sept ans, seront refaites.

Le prolongement de l'A-20 fait à nouveau partie des priorités du gouvernement, après six ans d'absence (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En ce qui a trait à l'autoroute 85, trois nouveaux tronçons ont été rendus accessibles aux automobilistes en 2022, notamment à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Les travaux pour la septième et dernière phase des travaux, entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, se poursuivent.

5. Des oiseaux, des poissons morts et des espèces envahissantes

L'été 2022 a été marqué par la grippe aviaire qui a affecté plusieurs colonies d'oiseaux au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Dans la région, ce sont les colonies d'eiders qui ont été particulièrement touchées; de 5 à 15 % des eiders à duvet de l'île Blanche, de l'île aux Pommes et de l'île Bicquette, sont morts après avoir contracté la maladie.

En août, des dizaines de poissons morts ont été retrouvés sur les berges du lac Matapédia, tandis qu'un mois plus tard, au lac Témiscouata, on découvrait la présence de la moule zébrée, une espèce envahissante qui fait des ravages ailleurs au Québec.

Un nombre anormal de carcasses d'eiders et de goélands a été retrouvé sur les berges du fleuve Saint-Laurent et leur mort serait liée à l'influenza aviaire. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

6. Des projets immobiliers qui font jaser

En pleine crise du logement, les projets immobiliers ont fait couler beaucoup d'encre cette année, notamment celui de Medway à Rivière-du-Loup, un projet de 136 logements pour lequel les travaux sont entamés et qui dérange bon nombre de citoyens.

À Rimouski, La Grande Place est finalement démolie, mais la construction d'une nouvelle résidence pour aînés pourrait être compromise en raison de la situation financière du promoteur, Groupe Sélection. Finalement, le projet du Groupe Fari, qui était aussi critiqué par plusieurs citoyens, a été remis à 2023, mais on ignore s'il verra véritablement le jour.

La démolition de la Grande Place de Rimouski s'est entamée en juin 2022 (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

7. La fin de la production des hydrocarbures au Québec

Alors que 12 500 km2 du territoire du Bas-Saint-Laurent étaient visés par 67 licences d'exploration et de production d'hydrocarbures, Québec a adopté en avril une loi qui met fin à toutes les activités de recherche et d'exploitation sur son territoire. Les indemnisations prévues pour les pétrolières et gazières qui détenaient des permis s'établissaient alors à 100 millions de dollars, alors que les entreprises réclament 500 millions. Le litige est toujours devant les tribunaux.

L'un des puits du gisement Galt, près de Gaspé, en 2017 (archives). Photo : Radio-Canada / /CBC

8. Le Bas-Saint-Laurent affiche son meilleur bilan migratoire en 20 ans

La pandémie a incité de nombreux citadins à quitter les grandes villes pour s'installer en région. Le nombre de personnes à élire domicile au Bas-Saint-Laurent en 2020-2021 s'établit à 1597, soit plus du double de l'année précédente. Malgré cela, la population continue de baisser dans la région, qui pourrait d'ailleurs perdre la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia lors du prochain scrutin en raison de son faible nombre d'électeurs en comparaison avec les autres circonscriptions du pays.

La circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia pourrait être scindée en deux, si la proposition de la Commission de redécoupage des circonscriptions fédérales est adoptée. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

9. Les bateaux qui traversent, qui ne traversent pas

Après la saga du F.-A. Gauthier, ce sont les traverses Rimouski–Forestville et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs–L'Isle-Verte qui ont donné du fil à retordre aux usagers cette année. La saison du CNM Évolution a pris fin de façon prématurée, le bateau a été mis en vente, et les villes de Rimouski et Forestville ont déjà trouvé un nouvel armateur pour assurer le service l'an prochain. Son identité doit être révélée en 2023.

Du côté de l'île Verte, les traversées ont été suspendues à plusieurs reprises en raison de bris sur le Peter-Fraser.

Pendant ce temps, les pourparlers se poursuivent concernant un possible déménagement de la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon à Cacouna.

Le NM Peter-Fraser effectue les traversées entre L'Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

10. La fin de la saga judiciaire à la cathédrale

En mars 2022, le litige entourant la cathédrale Saint-Germain de Rimouski a pris fin, après trois ans de procédures judiciaires. Depuis, un nouveau conseil de fabrique est en place, et des événements s'y tiennent ponctuellement afin de financer d'éventuels travaux pour la réfection de l'église. Plus de 15 000 $ ont ainsi été amassés. La Fabrique prévoit d'ailleurs y tenir régulièrement des activités de bingo, en 2023.