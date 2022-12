Des vents forts prévus samedi en Ontario

Tout le sud et l'est de l'Ontario, ainsi que certaines parties du nord de la province, pourraient subir des vents violents, selon un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada.

L'agence fédérale indique que des vents avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h sont attendus samedi matin dans de nombreuses régions de la province dont le Grand Toronto, Ottawa, London et Windsor.

Les vents violents peuvent endommager les bâtiments, projeter des objets ou casser des branches d'arbres, ainsi que provoquer d'éventuelles pannes de courant.



Selon Environnement Canada, ces vents forts sont occasionnés par un front froid nord-sud devrait se diriger vers l'Est.

Hydro One affirme que ses équipes se préparent à répondre à d'éventuelles pannes de courant en raison des vents violents.

La compagnie estime déjà que le sud de la province et les régions les plus proches des rives du lac Ontario devraient être frappés par les vents les plus forts.