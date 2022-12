Un pas de plus vers la construction d’un centre autochtone de santé à Regina

La Première Nation de Cowessess est aux dernières étapes de la mise en place d'un centre autochtone de santé qui sera ouvert aux Autochtones et aux non-Autochtones, affirme le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme.

Ainsi, le chef autochtone précise que sa communauté est en train de finaliser des partenariats avec l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) et le conseil tribal de File Hills Qu'Appelle afin d'avoir des médicaments d’inspiration autochtone dans le futur centre de santé.

Les membres du Conseil municipal de Regina ont discuté de la vente potentielle d'une ruelle, d'environ 10 011 pieds carrés, située entre les rues Albert et Angus, et entre les avenues Sixth et Seventh pour la construction du centre proposé.

Selon un rapport, la valeur marchande du terrain est estimée à 159 000 $. Cependant, la Ville envisage de le vendre pour un montant total d’un dollar.

Le document souligne que la Première Nation de Cowessess serait responsable des frais juridiques, d'arpentage, de subdivision et de transfert.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon un rapport, la valeur marchande du terrain de la ruelle est estimée à 159 000 $. Cependant, la ville envisage de le vendre pour un montant total d’un dollar. Photo : La ville de Regina

Les membres du Comité exécutif de la Ville ont voté en faveur de la recommandation de l'administration, ce qui signifie que la décision de vendre la ruelle à la Première Nation de Cowessess sera soumise au Conseil municipal pour un vote final.

L'allée est complètement entourée de terres appartenant à Cowessess, et il n'y a donc aucun autre propriétaire adjacent qui aurait un intérêt dans cette propriété , affirme le directeur général de la stratégie financière et de la durabilité de la Ville de Regina, Barry Lacey.

« Cette situation est unique. » — Une citation de Barry Lacey, directeur général de la stratégie financière et de la durabilité de la Ville de Regina

Non seulement cela permettrait à Cowessess de participer à notre économie, mais je pense que la communauté dans son ensemble en bénéficierait également , ajoute-t-il.

Le directeur général de la stratégie financière et de la durabilité de la ville de Regina, Barry Lacey, indique que le centre autochtone de santé bénéficierait à la croissance de la Ville. Photo : La ville de Regina

Certaines parcelles voisines ont déjà été désignées comme réserve urbaine, tandis que d'autres sont destinées à un futur statut de réserve, selon un rapport de l'administration municipale.

Avec les informations de Theresa Kliem