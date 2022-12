L’Académie des lutins : un nouveau spectacle signé La Route des Légendes 

Écrite au cours de l’été dernier par Jimmy Doucet, le pièce d’une durée d’un peu moins d’une heure se déroule dans une école au Pôle Nord, où l’on apprend aux lutins comment faire des mauvais coups et comment vivre une vie de lutin.

Lorsque les lutins sont partis pour faire la fête dans toutes les maisons du Québec et faire des coups pendables un peu partout dans le monde, un individu louche et méchant veut prendre le contrôle de l'école et en faire une école qui aura une tout autre vocation , a-t-il expliqué à l’émission C’est jamais pareil.

Jusqu’à présent, la troupe de théâtre menée par le metteur en scène Jimmy Doucet a fait deux représentations, l’une à Larouche et l’autre à Sainte-Monique-de-Honfleur les 26 et 27 novembre derniers.

Six autres représentations sont prévues dans les prochains jours dans les municipalités de Saint-Prime, Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales, Saint-Gédéon, Chambord et Saint-Eugène-d'Argentenay.

Le spectacle, composé de sept comédiens, est écrit par Jimmy Doucet, mis en scène par Hubert Bolduc tandis que la scénographie est réalisée par Nancy Gagnon.

En plus de ce spectacle de Noël et de La Route des Légendes, Jimmy Doucet est aussi metteur en scène de la La Fabuleuse histoire d'un Royaume et directeur artistique de la Parade des jouets de Québec.