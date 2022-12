Un chef autochtone poursuit l’APN à la suite d’allégations de corruption

Le chef d’une Première Nation du Nord de l’Ontario intente une poursuite contre l’Assemblée des Premières Nations (APN) et sa cheffe nationale RoseAnne Archibald en réponse à des allégations de corruption.

Quelques jours après que la déclaration ait été présentée à la Cour supérieure de l’Ontario, le chef Wilfred King de la Première Nation Kiashke Zaaging Anishinaabek, ou Gull Bay, située au nord de Thunder Bay, a reçu des excuses du comité exécutif de l’ APN .

Dans une lettre signée par le comité datant du 20 octobre, le chef régional pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador Paul Prosper a acquitté M. King de tout méfait et a recommandé que la cheffe nationale présente ses excuses personnellement.

Le comité exécutif de l’ APN reconnaît que les commentaires de la cheffe nationale avaient potentiellement l’intention de nuire, et a probablement nui, à votre réputation , a-t-il écrit dans le document obtenu par CBC.

« Le comité exécutif de l’ APN présente ses excuses sans équivoque à vous et votre organisme pour les propos de la cheffe nationale. » — Une citation de Paul Prosper, chef régional de l'APN pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador

M. Prosper ajoute qu’à la suite d’une enquête des commentaires de la cheffe nationale et des publications sur les médias sociaux, le comité n’a trouvé aucune preuve de corruption de la part de M. King.

Or, il réclame maintenant 200 000 $ en dommages et intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation puisque selon lui, l’ APN est responsable de la conduite de Mme Archibald.

J’attends le début du procès avec impatience

Dans une déclaration écrite, RoseAnne Archibald dit accueillir la poursuite à bras ouvert.

J’attends le début du procès avec impatience puisque je crois que la vérité doit être partagée , poursuit-elle.

Selon son avocat, la décision du comité exécutif n’a pas été prise par esprit de coopération.

Je ne crois pas que la cheffe nationale ait été consultée et qu’elle a eu la chance de discuter du dossier à l’avance , estime Aaron Detlor.

« Ça soulève d’énormes questions au sujet de la façon de fonctionner d’un comité exécutif qui doit inclure la cheffe nationale et de la façon dont il continue d’opérer de manière à l’exclure. » — Une citation de Aaron Detlor, avocat de RoseAnne Archibald

Dans un courriel envoyé à plus de 40 chefs datant du 1er juillet titré URGENT & CONFIDENTIEL : preuve de corruption , Mme Archibald cite M. King et les 22 500 $ qu’il a reçus d’un contrat de l’ APN qui avait été accordé par son prédécesseur, l’ancien chef national Perry Bellegarde.

Le nom de M. King se trouve aux côtés d’une douzaine d’autres; ce sont des individus, des cabinets d’avocats et des entreprises qui auraient tous reçu des contrats de l’ APN entre 2020 et 2021.

King dément les rumeurs de corruption

Dans ses documents soumis aux tribunaux, M. King défend qu’il n’eût rien de malveillant au contrat, qui a débuté le 5 novembre 2020, et qu’il n’ait jamais été averti des craintes qu’il y avait au sujet de ses irrégularités avant sa fin quatre mois plus tard.

En ma connaissance, il a été exécuté de façon transparente tout en respectant les procédures et politiques de l’ APN , peut-on lire.

Le chef de la Première Nation de Gull Bay, Wilfred King. (Archives) Photo : Nokiiwin Tribal Council

Selon sa déclaration, Perry Bellegarde lui a offert le contrat après la grande ouverture du centre de stockage d’énergie solaire Giizis Energy à Gull Bay en août 2019, événement auquel Mme Archibald a également assisté à titre de cheffe régionale de l’Ontario à l’époque.

M. King allègue que M. Bellegarde lui avait demandé de l’aide pour développer des projets d’énergie semblables pour d’autres Premières Nations.

En date de jeudi, Aaron Deltor affirme que Mme Archibald n’a toujours pas reçu de documents l’informant de la poursuite.

S’il ne peut pas parler du dossier de M. King puisqu’il se trouve devant les tribunaux, M. Deltor indique que la cheffe nationale tente de résoudre un problème plus large et systémique concernant la transparence et la responsabilité au sein de l’ APN .

Les détails de n’importe quel contrat devraient être accessibles s’il y a un processus de distribution juste et ouvert , dit-il.

L’ APN s’attendait à des poursuites

Les règlements de l’ APN en matière de distribution de contrats devraient bientôt changer. Une motion à ce sujet sera soumise à un vote lors d’une assemblée spéciale des chefs à Ottawa.

Si elle est adoptée, l’ APN serait dorénavant obligée de produire un rapport trimestriel sur les contrats distribués et les demandes de contrat de même qu’une analyse annuelle de ces activités d’approvisionnement afin d’assurer le respect des principes de transparence, d’équité et de responsabilité.

Le 16 août, l’ APN a avisé son assureur qu’il y avait un potentiel de poursuites contre elle après avoir reçu quatre lettres alléguant des propos diffamatoires qui pourraient mener à des actions judiciaires, dont celle de M. King.

La semaine suivante, le comité exécutif a adopté une motion confirmant qu’une lettre serait envoyée à la cheffe nationale, l'exhortant à présenter ses excuses aux entrepreneurs indépendants qui pourraient être de possibles plaignants pour des raisons diffamatoires et de retirer ses déclarations sur les médias sociaux.

À l’époque, le comité avait convenu que si elle refusait de s’excuser, les chefs membres du groupe présenteraient eux-mêmes leurs excuses de la part de l’ APN .

Avec les informations d'Olivia Stefanovich de CBC