Itinérance à Moncton : le milieu des affaires exige des actions

La communauté des affaires du Grand Moncton réclame des actions urgentes et concrètes pour lutter contre l'itinérance et les problèmes connexes. Elle interpelle les municipalités, les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que la GRC.

La Chambre de commerce pour le Grand Moncton, l'agence de développement économique 3+ et les organismes Downtown Moncton Centre-ville et Destination Moncton-Dieppe ont lancé ce cri du cœur lors d'une conférence de presse, vendredi matin. Environ 200 personnes y assistaient.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Environ 200 personnes ont assisté à la conférence de presse du milieu des affaires vendredi à Moncton, dont des intervenants communautaires et des députés de la région. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Selon John Wishart, PDG de la Chambre de commerce, le nombre de sans-abris dans la région a augmenté au cours des derniers mois. Il qualifie la situation actuelle de crise.

Nos organismes de première ligne, le système de soins de santé et les forces de l'ordre ne peuvent pas suivre le rythme de l'impact que cela a sur notre communauté , dit-il.

Il est impossible, selon lui, de faire des progrès en la matière et de répondre aux besoins des sans-abris sans une responsabilité partagée­.

Cinq actions proposées

Les quatre organisations demandent aux autorités d’entreprendre cinq actions, dont celle de formuler un plan pour réduire la criminalité au centre-ville.

Nous exigeons que la Ville de Moncton, avec l’appui de la Ville de Dieppe et de la Ville de Riverview, demande à la GRC Codiac de s’attaquer de toute urgence aux fréquents crimes contre la propriété, aux agressions et à la consommation de drogues en plein air , explique Patrick Richard, directeur général de Downtown Moncton Centre-ville.

Les commerçants du centre-ville de Moncton et l'itinérance ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Les commerçants du centre-ville de Moncton et l'itinérance. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Les gens d’affaires souhaitent aussi la création de davantage de place dans les refuges et l’offre de services de soutien pour réduire le nombre de sans-abris.

Nous exigeons que la Ville de Moncton et le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaillent ensemble pour s’assurer que nous avons une capacité suffisante dans les refuges pour notre population qui dort dans la rue, afin de prévenir le flânage, les campements et la mendicité agressive sur les propriétés publiques et privées , affirme Patrick Richard.

Les quatre groupes demandent également aux autorités d’instituer un tribunal de la santé mentale et de la toxicomanie et des services de réhabilitation, d’offrir des services adéquats en matière de santé mentale et de toxicomanie dans la communauté, et d’assurer un financement supplémentaire pour des logements abordables avec des services intégrés.

Il nous faut plus de logements abordables. Nos champions locaux, comme Harvest House, le programme ReBrancher du YMCA et la Clinique Salvus, doivent recevoir un financement adéquat non seulement pour appuyer leurs services actuels, mais aussi pour augmenter la portée des services et répondre à la demande croissante , souligne Susy Campos, PDG de l’agence 3+.

Des maires appuient les gens d’affaires

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, et son homologue de Dieppe, Yvon Lapierre, appuient les demandes du milieu des affaires.

J'appuie tellement la communauté des affaires aujourd’hui, afin de mettre tout le monde ensemble pour [mener] des actions autour de cette crise , indique Mme Arnold.

Yvon Lapierre espère que les demandes des gens d’affaires contribueront à convaincre le gouvernement provincial d’agir rapidement.

« Ce n’est pas d’envoyer un million par année pour six ans. On a besoin de six à huit millions de dollars pour la prochaine année afin de faire avancer les choses. On est tanné de voir ça piétiner continuellement depuis trois ou quatre ans. » — Une citation de Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le ministre et député de Moncton-Est, Daniel Allain (2e à partir de la gauche), était présent à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le député de Moncton-Est et ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, promet la collaboration de son gouvernement.

On va travailler avec les organismes. Ils nous ont lancé un cri du coeur. On va certainement être là. On l’a vu par le nombre d’entrepreneurs ici, des gens d’affaires qui veulent une solution au dossier , assure Daniel Allain.

Avec des renseignements de Pascal Raiche-Nogue