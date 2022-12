Toronto a enregistré quatre fois plus d’heures de brouillard que la moyenne en novembre

À Toronto, nous avons calculé qu’au mois de novembre, il y a eu 40 heures de brouillard , indique Peter Kimbell, météorologue à Environnement et changement climatique Canada.

« Depuis les 30 dernières années, pour le mois de novembre, il y a à peu près 10 heures de brouillard, donc on a eu plus que la normale au mois de novembre [2022]. » — Une citation de Peter Kimbell, météorologue à Environnement et changement climatique Canada

En effet, l'agence météorologique avait émis plusieurs alertes durant le mois de novembre, en raison des nappes de brouillard pouvant occasionner une visibilité quasi nulle et des conditions de conduite dangereuses. Je parle d’une visibilité réduite à moins de 1 km , précise M. Kimbell.

Un épais brouillard s'est abattu sur l'ouest de Toronto au début du mois de novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Conséquences sur le transport aérien

Ces conditions météorologiques ont aussi eu un impact sur les opérations aériennes de l'aéroport du centre-ville de Toronto, explique Jessica Pellerin, directrice des relations publiques de l’agence portuaire PortsToronto, qui possède et exploite l’Aéroport Billy Bishop, la marina de l’avant-port, et le port de Toronto. 136 [opérations] et 86 arrivées et départs ont été affectés à l'Aéroport Billy Bishop les 2 et 3 novembre, et le 24 novembre .

« Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité des passagers et du personnel lors des phénomènes météorologiques tels que le brouillard et la faible visibilité. » — Une citation de Jessica Pellerin, directrice des relations publiques de Ports Toronto

Le 24 novembre, un épais brouillard a de nouveau envahi le centre-ville de Toronto rendant la visibilité quais-nulle par moment. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

De la brume a été enregistrée les quatre premiers jours du mois de novembre, ainsi que le 24 novembre, notamment parce qu’il faisait assez chaud , explique Peter Kimbell. Le spécialiste précise toutefois que la chaleur n'est pas le seul facteur qui mène à la formation de brouillard.

La journée la plus chaude au mois de novembre était le 5, et il n’y avait pas de brouillard , conclut l’expert.