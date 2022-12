Des menaces ont perturbé les cours au collège La Cité et dans des écoles du CECCE à Ottawa

Le Service de police d’Ottawa ( SPO ) a été appelé sur les lieux aux alentours de 10 h 30.

Les campus d’Ottawa et d’Orléans du collège La Cité ont été placés en mode sécuritaire, selon un tweet du collège.

Personne ne pouvait entrer ni sortir des édifices. Les étudiants pouvaient toutefois marcher librement sur le campus d’Ottawa, tel qu’observé par des journalistes de Radio-Canada sur place.

Le Service de police d’Ottawa s'est rapidement rendu sur les lieux, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Selon un autre tweet publié par le collège, les personnes à l’intérieur des édifices pouvaient également poursuivre leurs activités.

En début d’après-midi, le collège La Cité a choisi, avec l'aide de la police d'Ottawa, de fermer ses portes pour le reste de la journée.

Le campus d’Orléans du collège La Cité a également été visées par des « menaces », vendredi. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement ont pu quitter les lieux sous surveillance policière. Veuillez prendre note qu’une fois sortis de nos édifices, vous ne pourrez plus y rentrer aujourd’hui , a alors indiqué le secteur des communications et des relations publiques de La Cité.

Sur Twitter, le SPO a tenu à rassurer la population. Il n'y a pas de menace immédiate pour le public. [...] Il y aura une présence policière accrue pendant un certain temps , ont-ils publié.

Mesures préventives au CECCE

Les événements au collège La Cité ont contraint le CECCE à prendre, lui aussi, des mesures préventives.

L'École secondaire catholique de l'Innovation a été placée en mode sécuritaire et l'École élémentaire catholique Montfort ainsi que le Collège catholique Samuel-Genest en confinement environnemental suite à une recommandation de la police.

Le CECCE a indiqué que la sécurité des élèves et du personnel n’était toutefois pas en jeu.

Le Collège catholique Samuel-Genest a lui aussi été placé en confinement environnemental. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Tout au long de la journée, rien n’a confirmé qu'il y avait un lien entre les événements au collège La Cité et ceux au CECCE .

Dans une note envoyée aux parents par le directeur de l’École secondaire catholique de l’Innovation, Mathieu Gagné, il a été spécifié qu'il ne s'agissait pas d'un confinement , mais plutôt d'une mesure préventive . Ainsi, les activités scolaires ont pu se poursuivre. Les portes extérieures ont néanmoins été barrées et les élèves sont demeurés en classe.

Le directeur a aussi demandé aux parents de ne pas venir chercher leurs enfants à l'école, selon une directive de la police d'Ottawa.

Toujours par mesure préventive, l’École secondaire catholique de l’Innovation a fini par être évacuée peu après 14 h, a annoncé le CECCE .

Les deux campus du collège La Cité ont été en confinement vendredi. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Quant à l’École élémentaire catholique Montfort et le Collège catholique Samuel-Genest, ils sont demeurés en confinement environnemental, et ce, jusqu’à la fin de la journée scolaire.

Le transport scolaire a été en fonction comme à l’habitude, selon l’horaire régulier, a d’autant plus confirmé le CECCE .

L’opération policière s’est terminée en fin de journée. Le SPO a indiqué qu’ à la suite d'une évaluation approfondie [...] la police a déterminé qu'il n'y avait aucune menace pour les étudiants ou le public . Les policiers ont donc évacué les lieux peu avant 16 h.

Sur Twitter, le collège La Cité a confirmé qu’il va reprendre ses activités régulières à compter de 6 h, samedi.

Témoignage d’une étudiante

Étudiante en journalisme au collège La Cité, Marilune Régimbald a témoigné de son expérience en entrevue à Radio-Canada, vers midi, lors du confinement.

Elle a d’abord confirmé avoir reçu un message informant les élèves de demeurer dans leur classe, puis dit que tout se déroulait dans le calme.