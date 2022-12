Des établissements scolaires en confinement à Ottawa par mesures préventives

Le collège a alors choisi de placer son personnel et ses élèves de ses campus d’Ottawa et d’Orléans en confinement. Personne ne peut entrer ni sortir de leurs édifices pour le moment , a écrit le collège sur son compte Twitter à 11 h 27.

Un peu plus d’une heure plus tard, à 12 h 41, le collège La Cité a mentionné sur le réseau social que ses deux campus demeurent en mode sécuritaire et que les policiers sont toujours sur les lieux.

Les gens à l'intérieur de nos édifices peuvent poursuivre leurs activités.

Entre-temps, un peu après midi, nos journalistes ont pu apercevoir des étudiants sortir de l’établissement.

Le Service de police d’Ottawa s'est rapidement rendu sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a confirmé l’opération, précisant avoir été appelée sur les lieux à 10 h 26.

Un peu avant 13 h, le SPO a précisé mener une enquête ouverte et active sur les menaces contre un établissement d'enseigner, sans le nommer.

Il n'y a pas de menace immédiate pour le public. [...] Il y aura une présence policière accrue pendant un certain temps.

D'autres écoles en confinement

Un peu après 12 h, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a mentionné sur son compte Twitter que diverses écoles de son conseil ont été placés en confinement.

L'École secondaire catholique de l'Innovation a été placée en mode sécuritaire et l'école Montfort et le collège Samuel-Genest en confinement environnemental suite à une recommandation de la police par mesure préventive. Les élèves et le personnel sont en sécurité.

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation à l’effet que les événements au collège La Cité et ceux au CECCE sont liés.

Le Collège catholique Samuel-Genest a lui aussi été placé en «confinement environnemental». Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Dans une note envoyée aux parents par le directeur de l’École secondaire catholique de l’Innovation, Mathieu Gagné, il a été spécifié qu'il ne s'agit pas d'un confinement, mais plutôt d'une mesure préventive. Ainsi, les activités scolaires peuvent se poursuivre .

Le directeur a aussi demandé aux parents de ne pas venir chercher leurs enfants à l'école, indiquant que ceci était une directrice de la police d'Ottawa.

Témoignage d’une étudiante

Étudiante en journalisme au collège La Cité, Marilune Régimbald a témoigné de son expérience en entrevue à Radio-Canada, vers midi, lors du confinement.

Elle a d’abord confirmé avoir reçu un message pour informer les élèves de demeurer dans leur classe, et que tout se déroule dans le calme.

On ne sait pas trop ce qui se passe. Nous, on est quand même excités. On est de futurs journalistes. On aime ça!

Les deux campus du collège La Cité sont en confinement. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Plus de détails à venir...