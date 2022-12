Les problèmes de sécurité empêchent la Winnipeg Transit de pourvoir les postes vacants

L'entreprise a, en ce moment, environ 50 postes qui sont vacants, sur un effectif total d'environ 1100 employés, et Greg Ewankiw a déclaré jeudi au Comité des finances de la Ville que le service tente de pourvoir ces postes, mais qu'il a du mal à garder les chauffeurs embauchés.

Je pense qu'il y a des possibilités d'aller [voir] vers d'autres juridictions, ainsi que vers d'autres réseaux de transport en commun, parce que ces derniers sont également à la recherche de chauffeurs d'autobus , a-t-il précisé.

La Winnipeg Transit a réduit son service de 6 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, selon son directeur.

De son côté, Jeff Browaty, conseiller municipal du quartier Kildonan-Nord et président du Comité des finances, a indiqué que les préoccupations en matière de sécurité sont la raison principale du départ des chauffeurs du réseau de transport en commun de la capitale manitobaine. Il a souligné que le nombre d'agressions envers les conducteurs a certainement augmenté .

J'aimerais que la sécurité soit améliorée, et je crois que le maire [Scott] Gillingham en a également parlé dans son programme électoral. Je pense que c'est là que nous allons trouver le plus de marge de progrès , a-t-il ajouté.

Promesse de campagne de Scott Gillingham

Le nouveau maire de Winnipeg avait mentionné qu'il aimerait voir des agents de sécurité dans les autobus. Cependant, il n'a pas encore précisé combien il y en aurait ni qui les paierait.

La section locale 1505 du Syndicat uni du transport, qui représente les conducteurs de la Winnipeg Transit, revendique également la création d'une force de sécurité dans les transports en commun.

Le syndicat demande aussi l'installation de boucliers complets pour protéger les conducteurs, ainsi qu’un système radio amélioré pour appeler à l'aide en cas de besoin.

Beaucoup de nos membres quittent leur travail parce que leur mental est un gros problème , note le président du syndicat, Romeo Ignacio.

Il ajoute que certains d'entre eux ne se sentent pas soutenus par la Ville ou par les superviseurs du transport en commun .

Le conseiller municipal Jeff Browaty a également imputé une partie de la responsabilité à la pratique syndicale consistant à donner aux conducteurs les plus anciens le premier choix de trajets, laissant les circuits les plus difficiles et les moins souhaitables aux nouveaux employés.

De son côté, Romeo Ignacio reconnaît que les conducteurs expérimentés ont plus de choix en matière d'itinéraires, mais estime que le problème ne réside pas dans les trajets eux-mêmes, mais dans les agressions commises par certains passagers.

Avec les informations de Cameron MacLean