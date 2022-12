Un musée de la N.-É. a besoin d’aide pour lutter contre la moisissure

Le musée DesBrisay à Bridgewater a fermé sa salle d'entreposage, qui abrite la plus ancienne collection appartenant à la municipalité, en raison de problèmes de santé et de sécurité.

C'est déchirant, et je dis cela simplement parce que je me considère comme la gardienne de la collection , confie Lynette de Montreuil, responsable de la culture et du patrimoine au musée.

Elle explique que les problèmes d'humidité dans le bâtiment de 60 ans sont un problème depuis des années et que les déshumidificateurs n’ont pas réussi à le résoudre.

Le musée a été forcé d’empêcher le personnel d'utiliser régulièrement la salle de stockage en septembre.

Dans les rares occasions où le personnel doit entrer, il doit porter un équipement de protection.

Lynette de Montreuil est la gestionnaire de la culture et du patrimoine du musée DesBrisay à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : DesBrisay Museum

Étant donné que la salle est dotée de son propre système de chauffage et de ventilation avec des conduits séparés, le reste du bâtiment est jugé sécuritaire pour le personnel et les visiteurs.

Mais sans accès aux 11 000 artefacts, dont environ 10 % contiennent de la moisissure, ils ne peuvent pas présenter de nouvelles expositions ou faire des recherches.

Nous ne pouvons pas faire de programmation qui implique l'histoire , admet Lynette de Montreuil. Mais nous essayons de faire ce que nous pouvons pour le bien-être de notre communauté. ,

« Nous sommes vraiment à ce stade dans un état d'attente. » — Une citation de Lynette de Montreuil, responsable de la culture et du patrimoine au musée DesBrisay

Il y a eu de grandes fluctuations de température et d'humidité qui ont entraîné une accumulation d'eau sur les planchers et des surfaces glissantes, a témoigné un employé municipal au conseil de Bridgewater.

Les baisses soudaines de température ont également créé de l'inconfort pour les visiteurs selon le rapport.

La salle d'entreposage du musée DesBrisay a été entre autres étés équipée d'étagères sur roues, mais rien n'a permis de résoudre les problèmes d'humidité. ( DesBrisay) Photo : Gracieuseté : DesBrisay Museum

Lynette de Montreuil dit que l’état de la moisissure sur divers articles semble maintenant stable, mais elle est persuadée que lorsque l’été reviendra et que le monde extérieur sera incroyablement chaud et humide, ça va changer .

Le musée a donc demandé au conseil de Bridgewater 30 000 $ pour une évaluation complète des installations pour déterminer la cause des problèmes de moisissure et d'humidité élevée.

Mais cette demande a été rejetée. Le conseil veut plutôt se rencontrer plus tard pour discuter d'une vision à long terme pour le musée.

Je préférerais m'asseoir et avoir une discussion plus approfondie pour se demander s’il va falloir changer tout le bâtiment , a dit le maire David Mitchell au conseil.

Le maire de Bridgewater, David Mitchell, dit que le conseil municipal aura une discussion plus large sur la planification à long terme du musée. Photo : Radio-Canada / Haley Ryan

Le maire voudrait examiner tous les rapports sur le bâtiment qui ont été recueillis au fil des ans avant de payer pour une évaluation.

Au lieu de simplement considérer une solution temporaire, je veux m’assurer que le musée est en forme pour les 60 prochaines années? a confié le maire.

Le Conseil municipal a aussi demandé au personnel d'examiner la possibilité de déplacer la collection ailleurs dans un endroit climatisé, ce qui pourrait résoudre les préoccupations pressantes concernant la propagation de la moisissure à une plus grande partie de la collection.

Lynette de Montreuil dit qu'elle sait que d'autres musées de la Nouvelle-Écosse sont aussi confrontés à des problèmes similaires dans les bâtiments vieillissants, et elle espère que d'autres donneront des conseils.