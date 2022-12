Des enfants déracinés à des centaines de kilomètres, faute de familles d’accueil

Lucille Rouillard a accueilli plus d’une centaine d’enfants depuis ses débuts comme famille d’accueil à Amos, il y a 24 ans. Aujourd’hui, quatre des six enfants qu’elle héberge ont été forcés de se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux pour avoir une place en milieu familial.

La raison de ces nombreux déracinements : un manque sans précédent de familles d’accueil sur l’ensemble du territoire québécois, qui se fait d’autant plus sentir en région éloignée.

Lucille Rouillard est aussi présidente du syndicat des intervenant-es en milieu résidentiel à l'enfance de l'Abitibi-Témiscamingue (SIMRE-AT). Selon elle, cette pénurie était pourtant prévisible.

« Le manque est pire qu’il n’a jamais été. Les ressources actuelles sont vieillissantes et il n’y a pas de renouvellement qui se fait. Ça fait des années qu’on voit ça venir. » — Une citation de Lucille Rouillard

La situation est la même pour tout le Québec, selon Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), qui compte huit comités régionaux.

Ça fait 17 ans que je suis une famille d’accueil et je n’ai jamais vu ça. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas empirer. Il faut absolument qu’on trouve un moyen de recruter davantage et d’encourager les gens à rester une famille d’accueil plus longtemps , soutient-elle.

Les régions davantage touchées

Dans une ville comme Laval, par exemple, si un enfant doit être placé, il peut être à 15 ou 20 minutes de sa famille et de son milieu. En région, on voit de plus en plus d’enfants être placés très loin de chez eux. C’est grave ce qu’il se passe en ce moment , explique Geneviève Rioux.

À titre d’exemple, aucune place n’est actuellement disponible en famille d’accueil à Rouyn-Noranda.

Un enfant dans le besoin n’aurait ainsi d’autre choix que d’être déplacé à Amos, Senneterre, Ville-Marie, La Sarre ou Val-d’Or, où se trouvent les dernières places disponibles en Abitibi-Témiscamingue. Ces villes sont toutes à plus d’une heure de route de Rouyn-Noranda.

Dans le cas de Lucille Rouillard, sa famille d’accueil héberge depuis longtemps des enfants venus des quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue. Une situation loin d’être idéale, selon elle.

Mme Rouillard et son conjoint accueillent actuellement un enfant qui relève du bureau du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie, deux du bureau de La Sarre et une du bureau de Lebel-sur-Quévillon.

Ils ont été déracinés par manque de places. Ils sont déplacés dans d’autres villes, donc ils changent d’école. Avant qu’on arrive à les intégrer dans la nouvelle école, ils peuvent passer des semaines sans scolarité. Pour les plus jeunes, c’est la même chose avec les garderies , signale Lucille Rouillard.

Le déplacement des enfants entraîne aussi certaines complications en ce qui a trait aux suivis médicaux, entre autres.

Des enfants qui ont des suivis avec des professionnels pour des enjeux de santé mentale, par exemple, vont devoir faire l’aller-retour avec un transporteur pour aller à un rendez-vous. C’est plusieurs heures de route, alors que c’est déjà difficile d’aller à ces rendez-vous , fait remarquer Mme Rouillard.

Les frais associés au transport sont d’ailleurs presque toujours assumés par les familles d’accueil, selon la présidente du SIMRE-AT .

Quand mon enfant a un rendez-vous à deux heures de chez moi et que je ne trouve pas de gardienne pour surveiller les autres pendant que je suis sur la route, ils doivent tous me suivre pour l’aller-retour. Donc, on assume les coûts en temps et en argent , raconte Lucille Rouillard.

Des déplacements douloureux

Lorsqu’un enfant est placé dans un milieu de vie substitut, la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit le maintien des contacts avec les personnes qui lui sont significatives, à condition que ces contacts soient dans l’intérêt de l’enfant.

Cela s’avère donc particulièrement difficile lorsque la famille biologique se trouve à plusieurs centaines de kilomètres du nouveau domicile de l’enfant.

Selon Judy-Ann Connelly, professeure en psychoéducation à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), cet éloignement n’est pas sans conséquences.

Il a été démontré que le fait d’avoir des contacts réguliers avec la famille biologique peut favoriser le développement d’un lien d’attachement avec la famille d’accueil. Ça va aussi maintenir, voire améliorer, la situation entre l’enfant et sa famille biologique. Donc, on comprend que ça l’aide à éventuellement revenir dans son milieu d’origine , explique Judy-Ann Connelly.

Pour la professeure, les déplacements que subissent les enfants des régions du Québec sont particulièrement inquiétants, évoquant des dommages potentiels au niveau psychologique.

« Ce sont des enfants qui ont vécu des situations difficiles. Ils sont plus vulnérables en ce qui concerne l’attachement et l’adaptation. » — Une citation de Judy-Ann Connelly

Les modèles qu’on développe dans notre enfance affectent notre adolescence et notre vie adulte. La stabilité c’est très important et un enfant qui est déraciné comme ça, souvent déplacé à plusieurs reprises, c’est sûr que cela a des impacts , précise la professeure.

Des troubles intériorisés, tels que la dépression, l’anxiété et des problèmes d’opposition, pourraient se développer à long terme en raison d’un manque de stabilité et de contact avec le milieu d’origine de l’enfant, selon Judy-Ann Connelly.

Les raisons derrière le manque de familles d’accueil

La FFARIQ soulève la question depuis plusieurs années. Pour Geneviève Rioux, les départs hâtifs des familles d’accueil vers la retraite et les difficultés de recrutement n’ont rien de surprenant.

Les gens sont épuisés et ça devient trop compliqué. Moi-même, comme présidente du syndicat, je vous dirais que si j’avais à revenir en arrière, je ne serais peut-être pas devenue une famille d’accueil. Je ne regrette pas, mais c’est vraiment difficile d’encourager les gens en ce moment , affirme-t-elle.

Le manque de soutien des établissements de placement, un éloignement de plus en plus marqué entre les ressources, des enjeux de rémunération et une bureaucratisation de la vocation sont parmi les causes identifiées par Geneviève Rioux.

On se retrouve avec un manque d’intervenants en milieu familial pour nous aider face aux besoins particuliers des enfants. En ce moment, dans les Laurentides, c’est une seule stagiaire qui gère les signalements. C’est très grave. On se retrouve avec des responsabilités beaucoup trop importantes et on est démunis par rapport à ça , explique la présidente de la FFARIQ .

Lucille Rouillard abonde dans le même sens. Pour elle, les familles d’accueil ne sont pas assez bien outillées pour répondre aux besoins des enfants, particulièrement au niveau financier.

Actuellement, la rémunération des familles d’accueil est calculée en fonction des besoins de l’enfant hébergé, classés sur une échelle de six niveaux. Plus les besoins sont grands, plus la rémunération est importante.

« Ç'a un effet pervers. Si la famille réussit à améliorer ou corriger un comportement, tel que l’automutilation par exemple, sa rémunération va baisser! » — Une citation de Lucille Rouillard

Pour un enfant ayant peu de besoins particuliers, de niveau un, la rémunération est d’environ 44 dollars par jour. La majorité des enfants placés en famille d’accueil se situent à ce niveau.

La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit également un dédommagement de 12 dollars par jour pour la nourriture et les produits hygiéniques. Un montant qui, selon Lucille Rouillard, est loin d’être suffisant.

À cela s’ajoute aussi la charge administrative, sous la forme de suivis des plans d’intervention et de demandes d’autorisation variées.

Avant, on nous demandait d’être de bons parents. Maintenant, on a des plans à respecter, on a une tenue de livres à faire. C’est devenu vraiment bureaucratique. C’est tellement lourd que même moi, je ferme tranquillement mes places , déplore Lucille Rouillard.

Ces problématiques poussent ainsi plusieurs familles d’accueil vers une retraite hâtive, en plus de décourager les familles qui songent à ouvrir leurs portes aux enfants dans le besoin.

Un problème connu des services sociaux

Sylvie Richard, cheffe de service pour la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en Abitibi-Témiscamingue, reconnaît qu’il est de plus en plus difficile de placer les enfants dans leur communauté.

Un placement en famille d’accueil, c’est déjà majeur, mais le fait de changer de MRC, c’est sûr que ça aggrave la situation. Ça signifie une nouvelle école et un nouveau réseau d’amis. Donc c’est certain que c’est loin d’être idéal , fait-elle observer.

Toutefois, selon Sylvie Richard, la cause du manque de familles d’accueil serait davantage le manque d’informations que la charge administrative, par exemple.

« Je pense que c’est surtout de démystifier la vocation et de mieux informer la population. » — Une citation de Sylvie Richard

Il y a plusieurs intervenants qui gravitent autour des familles d’accueil et parfois, ça peut être mélangeant. C’est sûr que de mieux informer nos ressources, ça peut déjà aider , ajoute-t-elle.

Entre-temps, un constat est clair du côté des syndicats : les déracinements sont plus fréquents que jamais, les familles d’accueil quittent le navire plus tôt et le recrutement tarde à se faire.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a quant à lui décliné notre demande d’entrevue.

Pour la professeure Judy-Ann Connelly, les enfants sont ceux qui se retrouvent au centre de ce casse-tête et qui en subissent les conséquences.