Des excréments de souris retrouvés dans des pizzas à l’école du Grand-Boisé

Les deux pizzas contaminées ont rapidement été retirées des mains des élèves, a indiqué le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais dans une lettre transmise aux parents d'élèves, dont ICI Ottawa-Gatineau a obtenu la copie.

L’école a par la suite contacté le Centre antipoison qui les a informés que les excréments de souris ne contiennent pas de toxine. Ils contiennent toutefois des bactéries qui peuvent causer des symptômes d’indigestion, soit des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Le Centre antipoison recommande aux élèves qui pourraient avoir ingéré les selles de souris de s’hydrater pour atténuer et faire disparaître les symptômes. En cas d'inconfort ou d’inquiétude, le Centre antipoison suggère également d’appeler le 8-1-1.

La direction de l’école assure que l’état de santé des élèves du groupe concerné a été surveillé de près et qu'aucun élève n’a présenté de symptômes.

Le groupe concerné a été rencontré par la direction et les techniciennes en éducation spécialisée (T.E.S.) de l’école. Les intervenants ont pu leur expliquer la situation, répondre aux questions des élèves et les rassurer, selon la lettre envoyée aux parents.

L’école du Grand-Boisé n’a pas manqué de dénoncer la situation auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, en plus d’aviser le restaurateur concerné et le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

Les dîners pizza ont été annulés jusqu’au retour des Fêtes, le temps d’analyser la situation , peut-on également lire dans la lettre aux parents.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a décliné les demandes d'entrevue d'ICI Ottawa-Gatineau.