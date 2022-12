La fin des cours de natation de la Croix-Rouge libère 500 places à Québec

La Croix-Rouge canadienne n'offrira plus de cours de natation au pays dès 2023, mettant fin à une pratique vieille de 76 ans. Dans plusieurs villes de la province, c'est la Société de sauvetage du Québec qui prendra le relais et assurera la transition.

À Québec, ce changement va permettre d'augmenter le nombre de cours de natation offerts à la population pour deux raisons principales. La première touche la durée. Plusieurs cours offerts par la Croix-Rouge duraient 45 minutes, tandis que ceux offerts par la société de sauvetage durent 30 minutes.

En bout de ligne, on finit par récupérer des 30 minutes , explique Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district de Louis-XIV et responsable des loisirs à la Ville de Québec.

De plus, dans plusieurs cas, le nombre de jeunes par groupe va augmenter. Y'a des groupes dans lesquels par exemple, on avait le droit d'avoir huit enfants où là, on va avoir dix enfants sur ces groupes-là , ajoute Marie-Pierre Boucher.

Marie-Pierre Boucher est membre du comité exécutif à la Ville de Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Au total, 25 groupes supplémentaires devraient s'ajouter l'an prochain, pour un total de 500 places disponibles dans les arrondissements de La Haute-Saint-Charles, Charlesbourg, Beauport et Sainte-Foy–Sillery–Cap‑Rouge.

Des places supplémentaires devraient également se libérer dans les autres arrondissements, dont La Cité-Limoilou, qui gèrent leur propre offre de cours, selon la conseillère municipale.

En raison de la pandémie, des milliers de jeunes Québécois n'ont pu apprendre à nager. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Rappelons que la Ville de Québec a été contrainte d'annuler des cours de natation cet automne, faute de sauveteurs disponibles. Plusieurs parents ont donc été incapables d'inscrire leurs jeunes.

L’inscription pour les cours de natation à la Ville de Québec sera offerte en ligne dès le 10 janvier, à 18 h.