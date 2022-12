Qualité de l’air dans les écoles : la situation s’améliore, dit Bernard Drainville

Selon le ministre, au cours des deux dernières années, des lecteurs de CO 2 ont été installés dans les 68 548 classes de la province de façon à y mesurer la qualité de l’air en temps réel. Ce que le gouvernement ne pouvait pas faire auparavant.

Dans l’ensemble de ces classes, 724 (1 %) dépassent la norme de 1500 ppm , jugée adéquate par la santé publique, dont 72 classes (0,1 %) qui dépassent le seuil des 2000 ppm .

Ces 724 classes-là, ce sont les classes qu’on surveille de très, très près et pour lesquelles on a demandé un suivi quasi quotidien , a assuré Bernard Drainville.

Dans plusieurs de ces classes, il y a déjà des travaux qui ont été faits. Des échangeurs [d’air] qui ont été installés, des fenêtres qui ont été changées , a poursuivi le nouveau ministre de l’Éducation.

On a dépensé 400 millions de dollars jusqu’à maintenant pour régler le problème de la qualité de l’air. On va dépenser encore un autre 200 millions pendant cette année scolaire. On a installé des échangeurs d’air partout où on nous demandait d’en installer. On a installé des lecteurs de CO 2 partout.

« La situation n’est pas idéale, la situation n’est pas réglée, mais elle est relativement sous contrôle. Les classes sont sécuritaires pour nos enfants. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation du Québec

Pour consulter le rapport du ministère de l'Éducation, cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .

Objectif de 1500 ou 1000 ppm?

Expliquant que la qualité de l’air dans les écoles est le dossier sur lequel il a consacré le plus d’énergie et de temps depuis qu’il est ministre, Bernard Drainville affirme que des efforts considérables sont poursuivis par son gouvernement pour assurer une qualité de l’air optimale dans les écoles, c'est-à-dire des concentrations de CO 2 se situant sous la norme des 1000 ppm .

Lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle, le 23 octobre, Bernard Drainville avait d'ailleurs déclaré qu’en juin dernier, les concentrations de CO 2 se situaient sous les 1000 ppm dans 95 % de classes du Québec. Aujourd'hui, cependant, le ministre utilisait plutôt la norme de 1500 ppm lors de son point de presse. Pourquoi?

Reconnaissant que la cible de 1500 ppm de CO 2 est une mesure qui n’est pas idéale , mais jugée tout de même adéquate par la santé publique, le ministre a cependant assuré que l'objectif ultime demeure de ramener sous la barre des 1000 ppm les concentrations de CO 2 dans toutes les classes et tous les locaux scolaires du Québec.

« Honnêtement, j’aimerais pouvoir vous dire que toutes nos classes sont en dessous de 1000 ppm . Ce n’est pas le cas. […] On a encore du travail, beaucoup de travail à faire pour ramener toutes les classes sous les 1000 ppm . » — Une citation de Bernard Drainville

En effet, dans le Guide de planification immobilière (Nouvelle fenêtre) du gouvernement du Québec pour les établissements scolaires primaires, qui cite l’étude Schendell et al. de 2004, on apprend qu’une concentration de CO 2 de 1000 ppm ou plus augmente le taux d’absentéisme chez les élèves. Les chercheurs ont également observé davantage de somnolence chez les élèves, un manque d’attention accru, une baisse de performance et davantage d’irritation des muqueuses.

Des lecteurs de CO 2 ayant été installés dans toutes les classes du Québec, selon le ministre, il sera maintenant plus facile pour le ministère de surveiller la qualité de l’air dans ses établissements.

Ça nous permet de suivre en temps réel la situation dans les classes et donc de poser des gestes si nécessaire. […] On agit là où il faut agir , a rappelé Bernard Drainville, dont le ministère dispose de centaines d’échangeurs d’air dans ses entrepôts prêts à être installés, à la demande des autorités scolaires.

Vétusté des écoles

Selon le ministre, la vaste majorité des écoles où la qualité de l’air pose problème sont des établissements vétustes, dont la construction remonte avant 1980.

« Parler de ventilation, c’est aussi parler du fait que notre parc d’écoles est vieillissant et il faut continuer à faire de gros investissements. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation du Québec

Plus d'une école sur deux au Québec, 53 % pour être plus précis, est actuellement cotée D ou E, ce qui signifie dans un mauvais ou un très mauvais état, selon des documents du ministère de l’Éducation du Québec obtenus par Radio-Canada plus tôt cette année.

D’après les données obtenues, seuls 47 % de bâtiments scolaires obtiennent jusqu'ici la note de passage au Québec, soit la cote A,B ou C.