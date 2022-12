Keven Cloutier : le Beauceron qui bat des records dans la LNAH

Avec 331 buts et 960 points au compteur dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNHA), Keven Cloutier n'a plus besoin de présentation. Le capitaine du Cool FM de Saint-Georges tient le gouvernail depuis 17 saisons dans une ligue reconnue pour son jeu physique.

Trois heures avant la rencontre contre les Bâtisseurs de Montcalm, le 18 novembre, Keven Cloutier est au Centre Lacroix-Dutil. Dans le bureau avec son entraîneur Serge Forcier, il analyse des images vidéo de l’équipe adverse. Ça aide à me relaxer , lance le sympathique Beaucevillois.

L'entraîneur-chef du Cool FM de Saint-Georges, Serge Forcier, et Keven Cloutier tentent de trouver les brèches dans le jeu de leur adversaire avant la rencontre.

Du hockey, il en mange et son entourage le voit bien. Keven, c’est un leader silencieux par ce qu’il amène sur la glace. Tu ne te poses jamais la question s'il va être capable d’appliquer le plan de match, il a une compréhension de la game extraordinaire , explique son entraîneur Serge Forcier.

« Une de ses grandes forces, c’est le désavantage numérique. Ce gars-là aurait pu jouer dans la ligue nationale. » — Une citation de Serge Forcier, entraîneur-chef du Cool FM de Saint-Georges

Les joueurs de l'équipe ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de leur capitaine. Pour Anthony Verret, la beauté du jeu de Keven, c’est qu’il a su s’adapter à travers les années. C’est un joueur tellement intelligent, il a des yeux tout le tour de la tête.

Le centre Keven Cloutier lors d'une de ces nombreuses montées dans la zone adverse.

Son ami et directeur général de l’équipe, Raymond Delarosbil, espère qu’il jouera encore quelques années tellement son apport à l’équipe est important. Keven, c’est le dépassement de soi. Il est toujours là. Il apporte beaucoup à la communauté, il est souvent avec les jeunes [pour transmettre son savoir].

Joueur complet, Keven était d'ailleurs honoré avant la partie comme nouveau détenteur du record de buts de la ligue, soit 329 buts.

Jean-François Veilleux et François Poulin tiennent leur nouveau masque de Keven Cloutier pour les célébrations d'avant-match.

Les deux Beaucevillois avec leurs masques pour rendre hommage à leurs meilleurs amis.

Ses deux grands amis de Beauceville, Jean-François Veilleux et François Poulin lui avaient préparé une surprise. Ils étaient porte-drapeau lors de l'échauffement avec un masque à l’effigie de Keven. On [a] fait ça pour honorer notre ami , lance François, tout sourire.

Une carrière bien remplie

J’avais hâte de faire le but pour passer à autre chose. Je suis fière de ce que j’ai accompli , note-t-il humblement. Au début de sa carrière avec Saint-Georges, il aurait souhaité aller plus loin dans la hiérarchie du hockey nord-américain, gravir plus d’échelons jusqu’à la Ligue nationale de hockey (LNH).

Keven Cloutier a joué dans la East coast league à Pensacola en Floride avant de rentrer au bercail en Beauce.

L'ancien des Huskies de Rouyn-Noranda et des Screaming Eagles du Cape-Breton a d'ailleurs eu la chance de jouer en Suisse à deux reprises pendant son parcours dans la LNAH . Une très belle expérience , arrivée à un stade plus tardif de sa carrière, avant de revenir pour de bon dans sa Beauce natale.

Pour le prolifique attaquant, les partisans de Saint-Georges sont les meilleurs de la ligue, ils m’ont permis de m'épanouir en tant que personne .

« Jouer dans mon patelin, devant mon monde, ça m’a toujours motivé. » — Une citation de Keven Cloutier, joueur du Cool FM de Saint-Georges

Il a aussi fait passer les partisans beaucerons par toute la gamme des émotions en 17 saisons, dont en 2010 lorsque l’équipe a remporté les séries éliminatoires, leur seul conquête jusqu’à présent.

Le Cool FM de Saint-Georges attire en moyenne plus de 1000 personnes par rencontre cette année selon l'organisation.

Un grand supporteur de Keven Cloutier, Maxime Lafrance, ne se gêne pas pour le comparer à Sydney Crosby dans son style de jeu. Il a même un chandail autographié par le Beaucevillois. Il a une vision du jeu extraordinaire, c’est une légende, il est dans une classe à part.

Maxime Lafrance est aux premières loges pour voir les exploits de Keven Cloutier.

Mais sa supportrice numéro un reste sa mère, Lise Roy, présente à toutes les parties. Cette dernière n’est aucunement surprise de le voir encore jouer. Il est sur les patins depuis l’âge de deux ans, il n’y avait rien à faire, c’est tellement facile pour lui.

Une des raisons expliquant sa longévité dans la ligue est son appréciation de l’esprit de fraternité développé avec ses coéquipiers.

Présentation du plan de match de l'entraîneur Serge Forcier avant la rencontre contre les Bâtisseurs de Montcalm.

Mais quarante ans plus tard, le père de famille ne rajeunit pas. Heureusement, le joueur s’est tenu loin de l'infirmerie dans sa carrière. Fait plutôt rare dans une ligue comme la LNAH , reconnue pour sa robustesse. Notre ligue a été longtemps méprisée. Il y a vingt ans, il y avait deux, trois, quatre fois plus de bagarres. Le jeu a beaucoup évolué, le calibre a augmenté, la vitesse aussi, plusieurs joueurs professionnels finissent leur carrière ici.

Est-ce la dernière saison? La décision finale n’a pas été prise.

« J’ai eu des blessures, mais rien de majeur. Tant que mon corps va me le permettre, je vais continuer. » — Une citation de Keven Cloutier, joueur du Cool FM de Saint-Georges

Je sais que ça achève, je ne veux pas être une distraction pour l’équipe. Je veux être là pour les bonnes raisons.

Keven Cloutier lève la coupe des séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine de hockey en 2010.

Avec trois passes et la troisième étoile de la rencontre dans une victoire de 10 à 1, il sera difficile de trouver de bonnes raisons pour arrêter. D’ici là, ce qu’il souhaite par-dessus tout, c’est soulever une deuxième coupe à la fin de la saison.