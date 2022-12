Le manque de médecin de famille déploré à Warman, en Saskatchewan

La ville de Warman, en Saskatchewan, fait face à une pénurie de médecins de famille et cela pèse lourd sur les habitants et les professionnels de la santé qui travaillent dans cette communauté.

Située à environ 15 kilomètres au nord-est de Saskatoon, Warman figure parmi les communautés qui connaissent des croissances importantes en termes de population.

La communauté compose cependant avec des pénuries de médecins de famille. En 2016, quatre des cinq médecins de famille avaient démissionné. Le cinquième médecin de famille restant a annoncé qu'il quittera la ville de Warman au début de 2023.

Le Dr Marcel Smit est l’un des deux médecins qui exercent à la clinique sans rendez-vous Legends Medical Clinic à Warman. Il affirme qu’il voit entre 45 et 50 patients par jour.

« Les heures d’attente deviennent plus longues, et ceci fait que les patients sont de plus en plus frustrés. En retour, nous avons des journées difficiles à la clinique. » — Une citation de Le Dr Marcel Smit, médecin à Legends Medical Clinic

Le Dr Smit ajoute que le manque de médecin de famille contribue à un cycle d’épuisement professionnel pour les praticiens qui travaillent encore à Warman. Les médecins travaillent de moins en moins et s’en vont, affirme-t-il. Nous avons des médecins qui ne peuvent plus prendre des patients sans rendez-vous, car ils ne peuvent plus s’occuper de leurs patients et des autres adéquatement.

Il se dit aussi inquiet du fait que cette pénurie de médecins crée un manque de soin adéquat prodigué aux patients. Il estime que 60 % des patients qui viennent le voir n’ont pas de médecin de famille.

C’est le cas de Noha Aziz, une mère de famille qui a passé des heures à attendre à la clinique Legends Medical Clinic jeudi en compagnie de ses trois enfants. Elle explique qu’elle n’a plus de médecin de famille depuis plus d’un an et qu’elle n’envisage pas d’aller en chercher un autre ailleurs.

« Nous habitons à Warman et nous aimerions avoir des soins ici. » — Une citation de Noha Aziz, habitante de Warman

Le président du Collège des médecins de famille de la Saskatchewan, le Dr Andries Muller, affirme que la pénurie de médecins de famille à Warman n’est pas un cas isolé et que ce manque se fait sentir à travers toute la province.

En septembre dernier, le gouvernement de la Saskatchewan a dévoilé son plan pour l’embauche et la rétention de plus de 1000 professionnels de la santé dans la province pour pourvoir des postes vacants.

Avec les informations de Will McLernon