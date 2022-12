Les élections à l’Île-du-Prince-Édouard auront-elles lieu à la date prévue?

Nous avons subi deux ouragans, une attaque par logiciel malveillant, la galle verruqueuse de la pomme de terre, la COVID-19. Je n’aime pas employer des termes définitifs quand il est question de l’avenir , affirme M. King.

« Nous sommes au bord du précipice d’un hiver difficile. C’est sur quoi je me concentre. Nous serons prêts pour des élections en 2023 et chacun doit s’attendre à l’inattendu après ce que nous avons vécu ces trois dernières années et demie. »