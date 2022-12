La guignolée des médias récolte près de 245 000 $ sur la Côte-Nord

Grâce à ces dons, les responsables des comptoirs alimentaires de Sept-Îles et de Baie-Comeau, Guy Berthe et Josée Gagnon, assurent pouvoir offrir des paniers de Noël à toutes les familles qui en formuleront la demande.

« On peut dire “mission accomplie”. » — Une citation de Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire l’Escale à Baie-Comeau

Le montant total récolté pourrait être finalement plus élevé puisqu’il exclut pour l’instant Pointe-Lebel et Chute-aux-Outardes, qui n'ont pas encore fourni leurs données aux responsables de l’événement.

Un peu plus de 95 % du montant amassé a été offert en argent.

La guignolée des médias 2022 en chiffres sur la Côte-Nord La guignolée des médias 2022 en chiffres sur la Côte-Nord Argent Denrée Total Sept-Îles 151 951,85 $ 4 529,96 $ 156 481,81 $ Baie-Comeau 51 000,00 $ 2 974,60 $ 53 974,60 $ Côte-Nord 236 702,25 $ 7 504,56 $ 244 946,81 $

En tout, huit points de cueillette, allant de Forestville à Havre-Saint-Pierre, ont été organisés pour récolter les dons dans la région. Un peu plus de 150 000 $ ont été amassés à Sept-Îles seulement, en grande partie grâce à la générosité de la population.

Des donateurs comme les Caisses Desjardins, la compagnie Iron Ore (IOC), le Port de Sept-Îles et la nouvelle ministre de l’Emploi du Québec, Kateri Champagne Jourdain, ont aussi fait leur part.

La somme totale s’apparente à celle amassée en 2021, qui s’élevait à 246 630 $

L’inflation, là où le bât blesse

L’augmentation du coût de la vie n’est pas sans conséquence sur les demandes d’aide formulées par les familles de la région.

« La précarité des gens a augmenté au cours de la dernière année à cause de l'inflation. » — Une citation de Guy Berthe, directeur du Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Le rapport Bilan-Faim 2022, qui fait notamment état des demandes d’aides auprès des banques alimentaires du Québec, relève une augmentation de près de 20 % des demandes depuis 2021.

Au total, 2,2 millions de demandes d’aide alimentaire sont formulées chaque mois, au Québec, dont 34 % des bénéficiaires sont des enfants.

Une précarité que les familles québécoises ne sont pas seules à rencontrer, alors que les banques alimentaires canadiennes ont recensé une hausse de 35 % de la fréquentation en 2022, par rapport à mars 2019.

Avec des besoins en constante augmentation, Guy Berthe se réjouit de la générosité des Nord-Côtiers. Mais aujourd’hui, on est sûr et certain qu’on est capable de donner un panier de Noël à toutes les familles dans le besoin à Sept-Îles , souligne-t-il.

Le président du comptoir alimentaire de Sept-Îles, Guy Berthe Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

À Sept-Îles, on s'attend à 450 paniers à distribuer cette année, c’est une cinquantaine de plus que l’an passé. La demande est plus forte, bien entendu, il y a plus de familles dans le besoin , précise Guy Berthe.

Du côté de Baie-Comeau, Josée Gagnon explique que la demande se chiffre autour de 400 paniers. De nouvelles requêtes pourraient être formulées au cours des prochaines semaines.

Nous ce qu’on remarque, au comptoir à Baie-Comeau, les gens de plus en plus ne donnent pas seulement à Noël, c’est vraiment réparti sur l’année. Donc ça nous permet de respirer et on l’apprécie vraiment , ajoute M. Gagnon.

La directrice souligne d’ailleurs que l’organisme a amassé suffisamment de dons pour fournir un total de 500 paniers aux familles dans le besoin.

Plusieurs bénévoles et membres des médias nord-côtiers, dont ceux de l'équipe d'Ici Côte-Nord, ont amassé les dons. Ces contributions iront aux profits d'organismes communautaires qui viennent en aide aux familles défavorisées durant le temps des Fêtes.

Le montant total récolté à travers la province devrait être connu lundi.