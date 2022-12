Le transport scolaire perturbé par le manque de main d’œuvre

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) est confronté à un manque de personnel pour le transport de ses élèves et la situation cause des ruptures de services occasionnelles.

Dans une lettre envoyée aux parents jeudi, l'établissement reconnaît que depuis le mois de novembre certains circuits sont affectés par des ruptures de service. En tout, il y a eu 16 ruptures de services lors du mois dernier qui ont touché plus de 700 élèves.

L'objectif, c'était de sensibiliser les parents à cette réalité que l'on vit à Sherbrooke, comme partout au Québec. En septembre et octobre, c'était [davantage] des événements vraiment isolés , précise le secrétaire général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke ( CSRS ), Donald Landry. Ce dernier demande aux parents dont les enfants utilisent le transport scolaire de se préparer un plan B.

« On voulait être en mode préventif dans un contexte où, tôt le matin, il y a peu d'options si un chauffeur ne peut se présenter. » — Une citation de Donald Landry, secrétaire général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Un courriel est envoyé aux parents aussitôt que le CSRS est averti par le transporteur. Il peut arriver que le courriel soit envoyé et le jeune a déjà quitté la maison. [...] On voulait que les gens soient peut-être plus sensibiliser le matin à valider les courriels, mais les matins c'est particulièrement difficile, ajoute M. Landry.

Ruptures de services dans le transport scolaire au CSRS ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Par ici l'info Ruptures de services dans le transport scolaire au CSRS. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

Ce dernier précise que tous les transporteurs sont touchés par la problématique.