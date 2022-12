San Francisco veut autoriser sa police à utiliser des robots capables de tuer

Le conseil municipal de San Francisco s'est montré favorable mardi, par 8 voix contre 3, à l'adoption d'une résolution prévoyant l'usage par les forces de l'ordre de robots capables de tuer dans certains cas extrêmes, comme les attaques terroristes ou les tueries de masses, très fréquentes aux États-Unis.

Cette décision, qui doit encore être définitivement adoptée lors d'un conseil municipal prévu le 6 décembre selon le New York Times, nourrit une intense polémique. Ses opposants craignent qu'elle débouche sur une augmentation des violences policières et un futur digne des films Terminator.

L'usage de robots dans des situations potentiellement meurtrières est une option de dernier recours , a assuré dans un communiqué le chef de la police de San Francisco, William Scott.

Nous vivons une époque où la violence de masse devient plus fréquente , a-t-il insisté. Nous avons besoin de cette option pour sauver des vies, au cas où ce genre de tragédie se produirait dans notre ville.

Seuls des officiers haut placés de la police pourraient donner l'ordre d'utiliser un robot pour tuer, selon le communiqué.

La police de San Francisco possède actuellement plusieurs robots, qu'elle peut contrôler à distance et qui sont utilisés lors d'alertes à la bombe, de matériaux dangereux et d'autres incidents où les policiers doivent garder leurs distances avant de sécuriser les lieux , selon le communiqué.

La nouvelle mesure permettrait d'utiliser ces robots pour placer une charge explosive capable de neutraliser ou désorienter un suspect violent armé ou dangereux qui menace de prendre des vies , selon la police. Les robots équipés de cette manière seraient uniquement utilisés pour sauver des vies innocentes , a martelé la police.

Militarisation de la police américaine

C'est une politique horrible et l'exact opposé de comment la police devrait utiliser les robots , a réagi sur Twitter Paul Scharre le vice-président du Center for a New American Security, un groupe de réflexion basé à Washington.

L'avantage des robots est de créer plus de distance entre les forces de l'ordre et une menace, précisément pour qu'elle n'ait pas besoin de recourir à la force létale , a-t-il ajouté, en soulignant que les policiers peuvent utiliser de nombreux moyens pour neutraliser un assaillant sans le tuer – pistolets à impulsions électriques, grenades aveuglantes, gaz lacrymogène, etc.