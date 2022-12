Guignolée des médias : nombres encourageants, mais trop tôt pour crier victoire en Estrie

Officiellement, en ligne, on a déjà 2000 $ de plus d’amassés qu’à la même heure l’an dernier, donc ça, on est très content , souligne la coordonnatrice.

Au total, plus de 300 000 $ avaient fini par être amassés en Estrie et dans le Centre-du-Québec l’an dernier.

Une équipe d'ICI Estrie était à l'Université de Sherbrooke pour amasser les dons des automobilistes. Photo : Radio-Canada

Il ne faut pas penser qu’on va amasser 600 000 parce que l’an dernier, on en avait amassé 300 000, pas du tout. Des localités ont été en mesure de faire les décomptes plus rapidement. On a aussi des sommes qui sont arrivées plus vite. Mais déjà ce qu’on voit, on pense à Drummondville, ils sont à peu près 3000 $ de plus que ce qu’ils avaient récolté à la même heure l’année dernière , explique Claudine Roussel.

Le montant des dons amassés en argent comptant à Sherbrooke n’avait entre autres pas encore été compté jeudi après-midi. Cependant, 453 dons de 5 $ ont été effectués sur le territoire sherbrookois en utilisant des machines pour cartes de débit et de crédit sans contact, une nouveauté cette année. Ces dons par carte ont permis d’amasser, à eux seuls, 2265 $. Ça nous a permis d’aller amasser des sommes qui normalement, c’étaient des donateurs qui disaient "je n’ai pas de change". Là, on était en mesure, avec un tap de la montre, du téléphone, de la carte, d’aller chercher ce don-là de 5 $ , remarque la coordonnatrice.

Elle attend maintenant les résultats finaux avec impatience.

Quand j’ai vu les résultats de nos collègues à Montréal, qui étaient à près du quart des sommes amassées normalement à la même heure quand ils ont sorti les chiffres [préliminaires] à 12 h 30, on a eu une petite crainte. Présentement, cette crainte-là ne semble pas être fondée. Ce qu’on voit comme fait, c’est qu’en ligne, on est à plus que d’habitude. Dans certaines régions, ça continue, la cadence est bonne. Je conserve l’enthousiasme , soutient-elle.

Elle espère également que les personnes en télétravail vont migrer en ligne pour faire leur don.