Les centres communautaires demandent plus d’argent dans la lutte contre le VIH

Le dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été mis de côté en temps de pandémie. La journée mondiale de lutte contre le VIH et des centres communautaires ont remis sur le devant de la scène ce besoin pressant, pour enrayer la maladie d’ici 2030. Ils demandent la création d’un comité interministériel et plus de financement.

Les centres de dépistage étaient fermés, et les gens étaient laissés à eux-mêmes , lance la directrice du centre communautaire, Carole Leclerc, directrice de la Maison Re-Né.

La pandémie de COVID-19 a eu toutes sortes d'effets indésirables, notamment celui de retirer l’accès au dépistage du VIH et de toutes les infections sexuellement transmissibles.

Actuellement, la Coalition des organismes communautaires québécois (COQ Sida), dont fait partie la Maison Re-Né riposte et souhaite la création d'un comité interministériel.

Selon eux, cela prend des actions concrètes, plus de personnel et du budget pour renforcer la prévention au sein des organismes communautaires. Leur objectif d’ici 2030 : rejoindre 95 % des personnes nouvellement contaminées pour qu’elles connaissent leur statut sérologique, adhèrent à la médication et ne transmettent plus le virus du VIH .

On a tous eu un jour, un comportement à risque , souligne la directrice du centre communautaire, Carole Leclerc, directrice de la Maison Re-Né.

Une partie de la population n’est pas toujours consciente d'être porteuse du virus, notamment auprès des personnes plus vulnérables comme les travailleuses du sexe ou les personnes souffrant de dépendance. Le côté asymptomatique est loin d’être détectable et permet toujours de transmettre la maladie.

Un maillon social incontournable

Pour certains porteurs du virus, le rôle des centres communautaires est essentiel, voire vital. L’approche, mais aussi l'accompagnement prodigué a permis à des gens de se prendre en main rapidement et de poser les bons gestes.

Quand j’ai appris le diagnostic, c'est comme si ma vie était finie… je ne pourrais plus avoir de relations. Le fait de rencontrer une intervenante à l'organisme a fait que j'ai réalisé que non, je peux avoir une vie, je peux retourner sur le marché du travail , témoigne l'un d'eux.

Le fait d'avoir un suivi psychologique m’a amené à suivre un traitement, c'est ça qui m’a sauvé , raconte Jean-Marc Fortin, porteur du VIH depuis 20 ans. Selon lui, les centres communautaires sont aussi importants, car ils sont beaucoup plus accessibles auprès des personnes marginalisées.

Cependant, un défi demeure. Selon le CIUSSS , le VIH n'est pas une maladie à déclaration obligatoire (MADO) sauf en cas de don de sang ou d'organe.

Pour les centres communautaires, il faut plus que jamais sensibiliser la population. L'important c'est d’adhérer au traitement, si le virus est indétectable, il est intransmissible. Si personne ne peut plus transmettre le VIH , la maladie serait éradiquée d’ici 2030 , ambitionne Carole Leclerc.

D’ici 2030, les services de santé de la province souhaitent coller aux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir que :

90 % connaissent leur statut;

90 % ont accès à un traitement;

90 % sont sous traitement ou ont une charge virale indétectable.

En attendant, il est possible de se faire dépister dans l'une des cliniques de santé sexuelle.

Avec les informations d'Hélène Lequitte