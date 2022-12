200 personnes au premier Forum régional sur la sécurisation culturelle à Alma

Le premier Forum régional sur la sécurisation culturelle s’est tenu à Alma de mardi à jeudi. Quelque 200 personnes de différents milieux autochtones et allochtones se sont rencontrées pour mettre en place des initiatives qui permettront aux Premières Nations d'obtenir des services plus adaptés.

Les Centres Mamik souhaitaient dresser le portrait de ce qui se fait en région pour assurer la sécurisation culturelle des Premières Nations.

Je pense qu’on doit encore plus en entendre parler, encore plus s’informer de part et d’autre pour voir c’est quoi les réussites qu’il y a dans nos communautés et à l’extérieur des communautés aussi , a expliqué Julie Verreault, agente de liaison main-d'œuvre Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec

Le but de la démarche est d’assurer que les gens issus des Premières Nations puissent bénéficier de services à leur couleur, en communauté comme en ville.

On ne veut pas freiner l’élan des gens qui désirent mettre en place des initiatives, mais on veut paramétrer tout ça pour que ça soit consultatif. Que ça soit bien adapté et qu’il n’y ait pas de choses mises en place et que les Autochtones ne soient pas à l’aise avec ça , a ajouté Mélanie Boivin, directrice des Centres Mamik.

Plusieurs intervenants espèrent que la rencontre devienne permanente afin d’assurer la pérennité de la démarche.

D'après un reportage de Mélissa Paradis