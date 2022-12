Washington pourrait réduire les effets de sa loi anti-inflation sur les Européens

Joe Biden et Emmanuel Macron ont fait des « progrès majeurs » dans les discussions concernant l'impact de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) en Europe, a déclaré tard jeudi une source au sein du ministère français des Finances.

L'administration américaine pourrait recourir à des décrets d'application de l' IRA afin de donner aux alliés européens le même niveau d'exemption concernant le contenu local que les pays qui ont conclu un accord de libre-échange, a ajouté la source.

Le président américain avait indiqué plus tôt dans la journée que les lois encourageant par de fortes subventions la production aux États-Unis de semi-conducteurs ou d'énergies renouvelables n'avaient pas pour but de nuire aux Européens et pourraient être modifiées afin qu'ils puissent prendre leur part.