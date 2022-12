L’avocat du responsable de l’accident des Broncos espère toujours éviter son expulsion

Pour l’avocat Michael Greene, qui a envoyé son plaidoyer écrit à la Cour en juillet, le silence du tribunal est une bonne nouvelle. Normalement, quand ça prend du temps, ça veut dire que ton dossier est défendable , explique-t-il.

En avril 2018, le chauffeur peu expérimenté, qui avait 30 ans au moment de l'accident, a causé un accident en omettant de s'arrêter à une intersection le long d'une autoroute en Saskatchewan. Le camion qu'il conduisait est alors entré en collision avec l'autocar transportant l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt.

Un an plus tard, l’homme a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse pour l'accident qui a fait 16 morts et 13 blessés. Il a été condamné à 8 ans de détention, mais en juillet dernier, il a obtenu une libération conditionnelle de jour d’une durée de six mois.

Selon son avocat, cette libération conditionnelle de jour lui convient. Il est à la maison, avec sa fille, je ne peux pas vous dire à quel point ça les rend heureux [...] Ils tentent de revenir à une quelconque normalité , souligne-t-il.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada devrait décider sous peu si Jaskirat Singh Sidhu recevra une libération conditionnelle complète.

Avec les informations de La Presse canadienne