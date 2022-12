Près de 16 000 enfants sont admissibles à l’instruction en français en Saskatchewan

Les chiffres présentés par Statistique Canada ce matin [jeudi] sont une excellente nouvelle, nous allons pouvoir revenir sur ces statistiques en exigeant plus d’action de la part du ministère de l’Éducation avec ces preuves concrètes , déclare le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard.

Il confirme que l’ ACF va rencontrer le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan pour discuter des besoins en la matière, car seulement 2000 enfants sont inscrits en français dans les écoles de la province, précise Denis Simard.

« Non seulement, il faut construire des écoles à Prince Albert et Saskatoon. Mais on doit doubler, tripler le nombre d’écoles dans notre province »