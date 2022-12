Arrestation pour trafic de stupéfiants à Trois-Rivières

Un homme de 42 ans de Trois-Rivières a été arrêté par la Sûreté du Québec aujourd’hui. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et possession en vue du trafic.

Une quinzaine de policiers et un maître-chien de la Sûreté du Québec ont mené une perquisition dans un immeuble à logements et dans un garage résidentiel de la rue Valiquette à Trois-Rivières. Ils ont également fouillé un véhicule.

Ils ont saisi plus de 30 grammes de cocaïne et plus de 100 comprimés de méthamphétamine.

L’homme arrêté devra comparaître au palais de justice de Trois-Rivières ultérieurement.

Ce sont des enquêteurs de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) de la Mauricie qui ont mené cette opération.