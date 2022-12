Un nouveau rapport tente de mieux comprendre le racisme systémique à Edmonton

Ce rapport utilise des recherches universitaires, des recensements gouvernementaux et un sondage pour souligner les obstacles et les lacunes concernant le racisme perçu à Edmonton.

Selon le sondage, exécuté par la firme Léger auprès de 400 personnes lors d'un panel en ligne, 74 % des répondants issus d’une minorité disent que le racisme est un problème dans la capitale albertaine. Cette proportion diminue à 58 % chez les répondants qui ne sont pas issus d’une communauté minoritaire.

Le pourcentage de répondants issus de communautés minoritaires ayant confiance dans le système de santé (75 %), de justice(45 %) ou des services d’urgence (67 %) est également moindre, en comparaison aux répondants qui ne sont pas issus d’une communauté minoritaire (82 %, 72 % et 53 % respectivement).

Cette tendance est toutefois inversée lorsqu’il est question du gouvernement, 36 % des répondants issus de communautés minoritaires disent avoir confiance dans le gouvernement tandis que 28 % de ceux qui n’appartiennent pas à un groupe minoritaire disent avoir confiance dans le gouvernement.

Méthodologie :

La firme Léger a mené un sondage pour le compte de l'Edmonton Community Foundation entre le 13 juillet 2022 et le 20 juillet 2022 et a enquêté auprès d'un échantillon de 400 Edmontoniens, âgés de 18 ans et plus, lors d'un panel en ligne sur la plateforme LEO de la firme Léger. Une marge d'erreur ne peut être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.