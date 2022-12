Un violon de l’holocauste maintenant au Musée canadien pour les droits de la personne

Fanny Hecht était une violoniste juive qui habitait à Amsterdam, explique Janet Bosse, dont la belle-mère avait en sa possession le violon depuis plusieurs années.

Sachant que les nazis pouvaient venir à tout moment, Mme Hecht a demandé à sa voisine qui vivait dans le même immeuble, Helena Visser, de garder le violon en sécurité jusqu'à son retour. Fanny Hecht n'est jamais revenue et le violon a été amené au Canada avec la fille de Mme Visser, aussi prénommée Helena.

Janet Bosse se dit émue de voir cet objet maintenant au Musée canadien des droits de la personne, après tant d'années de démarche pour trouver un endroit pour ce violon à l'histoire tragique.

Ma mère a insisté pour que ce violon retourne à la communauté juive. Par hasard, je suis tombé sur le documentaire Violins of Hope: Strings of the Holocaust. J'ai contacté Amnon Weinstein [le luthier sur qui porte le documentaire] et c'est lui qui a proposé que le violon se retrouve ici au musée , relate Mme Bosse.

M. Weinstein a amassé pendant des années des violons ayant appartenu à des victimes de l'holocauste.

La présidente-directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne, Isha Khan, a rappelé que l'antisémitisme est toujours une réalité aujourd'hui .

Chaque jour on doit dénoncer ces situations. On doit bâtir un monde où chaque personne est protégée et nourrie par des histoires comme celle de Fanny, Helena et Janet pour nous inspirer quand on est découragé et pour continuer le travail vers un monde meilleur , a dit Mme Khan, en conférence de presse jeudi.

Le directeur des communications du Musée, Rorie McLeod, souligne également l'histoire d'amitié et d'humanité, mais également qui est une leçon sur l'antisémitisme.

Un concert des violons de l'espoir

Ce violon, maintenant exposé au Musée pour les droits de la personne, sortira de son caisson en verre, samedi soir dans le cadre d'un concert joué avec des Violons de l'espoir (Violons of Hope), du luthier Amnon Weinstein.

L'événement est organisé par l'Orchestre symphonique de Winnipeg (WSO) et la Jewish Foundation of Manitoba.

Le consultant artistique du WSO , James Manishen, souligne que le violon est un instrument musical important pour la communauté juive.

Le violon est central dans la culture des Juifs. Il est joué dans les événements festifs. Il amène la joie, l'espoir et l'idée que le monde peut être meilleur , explique-t-il.

Avec les informations de Megan Goddard