La religion du thé en Turquie entre au patrimoine immatériel de l’humanité

Consommé à toute heure, partout et par tous en Turquie, le « çay » (tchaï, thé) turc a fait son entrée jeudi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO aux côtés de son cousin azerbaïdjanais.

La culture du thé en Azerbaïdjan et en Turquie est une pratique sociale importante qui témoigne de l'hospitalité, crée et maintient des liens sociaux et sert à célébrer les moments importants de la vie des communautés , commente l'UNESCO dans son communiqué.

Traditionnellement préparé dans des sortes de petits samovars, des théières à deux niveaux, le çay turc, thé noir servi plus ou moins fort selon les goûts, est bu du déjeuner jusqu'à tard dans la soirée, dans de petits verres en forme de tulipe épousant la paume de la main.

Une théière traditionnelle turque à deux niveaux, avec des verres, à Istanbul Photo : getty images/istockphoto / tekinturkdogan

Dans les bazars de Turquie et les rues populaires, les porteurs de thé sont encore légion, se faufilant avec leurs plateaux en métal pour servir commerçants et clients.

Les vendeurs ambulants sont également omniprésents dans les grandes villes turques.

« La culture du thé est un élément essentiel de la vie quotidienne de toutes les couches de la société, qui procure un fort sentiment d'identité culturelle. » — Une citation de Extrait communiqué de l'UNESCO

Un rituel d'hospitalité qui transcende les frontières

L'UNESCO a également consacré jeudi les techniques traditionnelles de transformation du thé et les pratiques sociales associées en Chine .

L'agence culturelle des Nations unies détaille également la pratique du thé en Azerbaïdjan, notant que dans certaines régions, certaines communautés ajoutent des épices et des herbes locales comme la cannelle, le gingembre et le thym .

Le thé relève dans les deux pays de la même pratique sociale, du même rituel d'hospitalité qui ouvre n'importe quels rendez-vous ou rencontre.

Le thé consommé en Turquie est en grande partie récolté sur les collines verdoyantes qui s'étendent à perte de vue dans le nord-est du pays, surplombant la mer Noire.

Le célèbre café turc – non filtré et dégusté lentement, jusqu'au marc – avait déjà été consacré en 2013 par l'UNESCO.