Lucas, un jeune admirateur de Cayouche à Saint-Irénée, joue avec son idole

C’est arrivé au jeune Lucas Brideau, de Saint-Irénée dans la Péninsule acadienne.

Celui qui joue de la guitare depuis seulement huit mois a eu non seulement la chance de rencontrer en personne son chanteur préféré, Cayouche, mais il a également pu jouer avec lui quelques chansons.

Lucas Brideau et Cayouche. Photo : Facebook / Sonia Brideau

Quand on s’en allait le voir, j’étais pas mal stressé. Quand on est rentré chez lui et qu’on l’a vu, j’étais pas mal content parce qu’il était là. Quand je l’ai touché, j’ai dit : Yes! C’était cool , a raconté le garçon âgé de 9 ans.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de sa mère, Sonia Brideau.

On y voit Lucas interpréter une chanson avec sa guitare avec Cayouche à ses côtés, visiblement impressionné par le talent du garçon.

Le célèbre chanteur acadien prend ensuite sa guitare et montre à Lucas comment jouer quelques accords.

« Il m'a dit que j’étais bon et qu’il était impressionné. Il m’a dit de continuer. » — Une citation de Lucas Brideau

En plus de cette visite, Cayouche a offert au jeune Lucas des items promotionnels, un de ses bandeaux et la fameuse caisse de bière qui lui a servi d’appui-pied lors de ses nombreux spectacles.

Lucas Brideau a pu mettre ses pieds sur la fameuse caisse de bière de Cayouche. Photo : Facebook / Sonia Brideau

Lucas a appris la guitare à la vitesse de l’éclair. Son père lui a montré quatre accords et a voulu qu’il s’entraîne sur la chanson Tous les garçons et les filles, de Françoise Hardy.

Il m’a demandé si je connaissais Cayouche. Il m'a fait écouter une chanson. J'ai tout de suite dit que c’est ça que je veux apprendre , a expliqué Lucas.

Cette rencontre a eu lieu mercredi et on peut dire que le jeune virtuose de la guitare de 9 ans est encore sur un nuage.

D’après des informations de Mario Mercier